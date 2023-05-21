Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:49 21.05.2023 (обновлено: 00:53 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/pozdravlenie-1873182444.html
Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска
Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска - РИА Новости, 21.05.2023
Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска
Президент России Владимир Путин поздравил группу "Вагнер" и военных ВС РФ с освобождением Артемовска в ДНР, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T00:49
2023-05-21T00:53
россия
артемовск
донецкая народная республика
владимир путин
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_0:129:3098:1872_1920x0_80_0_0_dceedf7a893af6d1af3053d00795b238.jpg
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил группу "Вагнер" и военных ВС РФ с освобождением Артемовска в ДНР, сообщили в пресс-службе Кремля.Ранее Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение Артемовска."Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска", - сообщили в пресс-службе."Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам", - отметили в Кремле.Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230403/orden-1862760408.html
https://ria.ru/20230506/kadyrov-1870244771.html
россия
артемовск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_2517b1f82ba531ae2a5e63a7ca616109.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, артемовск, донецкая народная республика, владимир путин
Россия, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска

Президент России Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска в ДНР

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил группу "Вагнер" и военных ВС РФ с освобождением Артемовска в ДНР, сообщили в пресс-службе Кремля.
Ранее Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение Артемовска.
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно
3 апреля, 20:14
"Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска", - сообщили в пресс-службе.
"Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам", - отметили в Кремле.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Кадыров отправил письмо Путину о переброске бойцов "Ахмата" в Артемовск
6 мая, 22:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАртемовскДонецкая Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала