https://ria.ru/20230521/pozdravlenie-1873182444.html

Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска

Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска - РИА Новости, 21.05.2023

Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска

Президент России Владимир Путин поздравил группу "Вагнер" и военных ВС РФ с освобождением Артемовска в ДНР, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T00:49

2023-05-21T00:49

2023-05-21T00:53

россия

артемовск

донецкая народная республика

владимир путин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил группу "Вагнер" и военных ВС РФ с освобождением Артемовска в ДНР, сообщили в пресс-службе Кремля.Ранее Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение Артемовска."Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска", - сообщили в пресс-службе."Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам", - отметили в Кремле.Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230403/orden-1862760408.html

https://ria.ru/20230506/kadyrov-1870244771.html

россия

артемовск

донецкая народная республика

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россия, артемовск, донецкая народная республика, владимир путин