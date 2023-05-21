https://ria.ru/20230521/pozdravlenie-1873182444.html
Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска
Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска - РИА Новости, 21.05.2023
Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска
Президент России Владимир Путин поздравил группу "Вагнер" и военных ВС РФ с освобождением Артемовска в ДНР, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T00:49
2023-05-21T00:49
2023-05-21T00:53
россия
артемовск
донецкая народная республика
владимир путин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил группу "Вагнер" и военных ВС РФ с освобождением Артемовска в ДНР, сообщили в пресс-службе Кремля.Ранее Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение Артемовска."Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска", - сообщили в пресс-службе."Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам", - отметили в Кремле.Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230403/orden-1862760408.html
https://ria.ru/20230506/kadyrov-1870244771.html
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артемовск
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россия, артемовск, донецкая народная республика, владимир путин
Россия, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска
Президент России Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска в ДНР
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил группу "Вагнер" и военных ВС РФ с освобождением Артемовска в ДНР, сообщили в пресс-службе Кремля.
Ранее Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение Артемовска.
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"Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска", - сообщили в пресс-службе.
"Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам", - отметили в Кремле.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.
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