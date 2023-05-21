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Сунак заявил, что Британия скоро начнет готовить украинских пилотов - РИА Новости, 21.05.2023
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10:11 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/podgotovka-1873211370.html
Сунак заявил, что Британия скоро начнет готовить украинских пилотов
Сунак заявил, что Британия скоро начнет готовить украинских пилотов - РИА Новости, 21.05.2023
Сунак заявил, что Британия скоро начнет готовить украинских пилотов
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия начнет обучение украинских пилотов этим летом. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T10:11
2023-05-21T10:11
в мире
украина
сша
россия
риши сунак
сергей лавров
михаил подоляк
g7
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия начнет обучение украинских пилотов этим летом. "Мы поддерживаем Украину в создании военно-воздушных сил, необходимых ей в будущем, Великобритания начнет обучение украинских пилотов этим летом", - заявил Сунак на пресс-конференции на полях саммита G7. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заверил, что на Западе практически приняли решение о поставках Киеву истребителей F-16, вопрос только в логистике. США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве, отмечал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Как сообщал ранее телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16. В 2023 году председательство в G7 перешло к Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873115498.html
https://ria.ru/20230515/istrebiteli-1871886473.html
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в мире, украина, сша, россия, риши сунак, сергей лавров, михаил подоляк, g7, нато, f-16
В мире, Украина, США, Россия, Риши Сунак, Сергей Лавров, Михаил Подоляк, G7, НАТО, F-16
Сунак заявил, что Британия скоро начнет готовить украинских пилотов

Премьер Сунак заявил, что Британия начнет обучение украинских пилотов этим летом

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия начнет обучение украинских пилотов этим летом.
"Мы поддерживаем Украину в создании военно-воздушных сил, необходимых ей в будущем, Великобритания начнет обучение украинских пилотов этим летом", - заявил Сунак на пресс-конференции на полях саммита G7.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Зеленский встретился с Сунаком во время рабочего визита в Японию
20 мая, 14:23
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заверил, что на Западе практически приняли решение о поставках Киеву истребителей F-16, вопрос только в логистике. США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве, отмечал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Как сообщал ранее телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16.
В 2023 году председательство в G7 перешло к Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в резиденции Чекерс - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
СМИ: Зеленский и Сунак обсудили создание "коалиции по истребителям"
15 мая, 14:45
 
В миреУкраинаСШАРоссияРиши СунакСергей ЛавровМихаил ПодолякG7НАТОF-16
 
 
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