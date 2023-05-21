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При нападении террористов на военный пост в Пакистане погибли три человека

При нападении террористов на военный пост в Пакистане погибли три человека - РИА Новости, 21.05.2023

При нападении террористов на военный пост в Пакистане погибли три человека

Группа террористов напала на пост военных в пакистанской провинции Белуджистан в субботу, трое военных и один террорист погибли, сообщило издание Dawn со... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T02:07

2023-05-21T02:07

2023-05-21T02:07

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Группа террористов напала на пост военных в пакистанской провинции Белуджистан в субботу, трое военных и один террорист погибли, сообщило издание Dawn со ссылкой на заявление межведомственной службы по связям с общественностью армии Пакистана. По данным газеты, военные определили место, где предположительно скрываются террористы, и начали операцию по их ликвидации. Как отмечает Dawn, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил нападение на своей странице в Twitter.

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пакистан, белуджистан, в мире