При нападении террористов на военный пост в Пакистане погибли три человека
Dawn: в результате нападения террористов на военный пост в Пакистане погибли трое военных
© AP Photo / Anjum NaveedПакистанские солдаты и сотрудники полиции
© AP Photo / Anjum Naveed
Пакистанские солдаты и сотрудники полиции. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Группа террористов напала на пост военных в пакистанской провинции Белуджистан в субботу, трое военных и один террорист погибли, сообщило издание Dawn со ссылкой на заявление межведомственной службы по связям с общественностью армии Пакистана.
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"Нападение... группы террористов... было совершено на пост, который был создан недавно для помощи в борьбе с вымогательством, направленным на угольные шахты в этом районе. ....Силы безопасности ответили на огонь, оттеснив террористов, в ходе интенсивной перестрелки трое солдат приняли мученическую смерть и один террорист был отправлен в ад", - передает Dawn со ссылкой на заявление службы.
По данным газеты, военные определили место, где предположительно скрываются террористы, и начали операцию по их ликвидации.
Как отмечает Dawn, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил нападение на своей странице в Twitter.