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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 21.05.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T21:03
2023-05-21T21:03
2023-05-21T21:29
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.15- населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230521/voennye-1873282204.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Ясиноватой семь снарядов