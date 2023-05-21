Украинские войска выпустили по Макеевке и Донецку 23 снаряда
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Макеевке и Донецку 23 снаряда
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и населенному пункту Макеевка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.20 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 19.25 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 19.45 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметра... 20.00 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район - на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.