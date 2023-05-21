https://ria.ru/20230521/obstrel-1873243413.html
Сотрудники МЧС спасли из-под завалов жителей Полог после обстрела ВСУ
Сотрудники МЧС спасли из-под завалов жителей Полог после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.05.2023
Сотрудники МЧС спасли из-под завалов жителей Полог после обстрела ВСУ
Сотрудники МЧС спасли мирных жителей, оставшихся под завалами дома после обстрела со стороны украинских боевиков города Пологи, сказал журналистам представитель РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T15:26
2023-05-21T15:26
2023-05-21T15:26
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 май - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли мирных жителей, оставшихся под завалами дома после обстрела со стороны украинских боевиков города Пологи, сказал журналистам представитель оперативных служб.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873193997.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Запорожская область, Происшествия
Сотрудники МЧС спасли из-под завалов жителей Полог после обстрела ВСУ
Сотрудники МЧС спасли жителей города Пологи, оставшихся под завалами после обстрела ВСУ