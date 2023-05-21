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Сотрудники МЧС спасли из-под завалов жителей Полог после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/obstrel-1873243413.html
Сотрудники МЧС спасли из-под завалов жителей Полог после обстрела ВСУ
Сотрудники МЧС спасли из-под завалов жителей Полог после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.05.2023
Сотрудники МЧС спасли из-под завалов жителей Полог после обстрела ВСУ
Сотрудники МЧС спасли мирных жителей, оставшихся под завалами дома после обстрела со стороны украинских боевиков города Пологи, сказал журналистам представитель РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T15:26
2023-05-21T15:26
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 май - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли мирных жителей, оставшихся под завалами дома после обстрела со стороны украинских боевиков города Пологи, сказал журналистам представитель оперативных служб.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Запорожская область, Происшествия
Сотрудники МЧС спасли из-под завалов жителей Полог после обстрела ВСУ

Сотрудники МЧС спасли жителей города Пологи, оставшихся под завалами после обстрела ВСУ

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 май - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли мирных жителей, оставшихся под завалами дома после обстрела со стороны украинских боевиков города Пологи, сказал журналистам представитель оперативных служб.
«
"В Пологах сотрудники МЧС спасли всех людей из-под завалов разрушенного дома", - сказал представитель оперативных служб.
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Житель Артемовска погиб от обстрела ВСУ за сутки до освобождения города
Вчера, 07:06
 
Специальная военная операция на УкраинеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Запорожская областьПроисшествия
 
 
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