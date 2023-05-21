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Москвичей просят не укрываться и не парковаться под деревьями из-за погоды - РИА Новости, 23.05.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:07 21.05.2023 (обновлено: 16:10 23.05.2023)
https://ria.ru/20230521/nepogoda-1873664947.html
Москвичей просят не укрываться и не парковаться под деревьями из-за погоды
Москвичей просят не укрываться и не парковаться под деревьями из-за погоды - РИА Новости, 23.05.2023
Москвичей просят не укрываться и не парковаться под деревьями из-за погоды
Москвичей попросили не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили из-за дождя, грозы и сильного ветра в воскресенье, сообщается в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-21T09:07
2023-05-23T16:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
погода
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москвичей попросили не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили из-за дождя, грозы и сильного ветра в воскресенье, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня с 9.00 до 18.00 в столице ожидаются дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении комплекса.
https://ria.ru/20230517/obsledovanie-1872356284.html
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москва, погода, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Погода, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы

Москвичей просят не укрываться и не парковаться под деревьями из-за погоды

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка под зонтом на одной из улиц в Москве
Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москвичей попросили не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили из-за дождя, грозы и сильного ветра в воскресенье, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня с 9.00 до 18.00 в столице ожидаются дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении комплекса.
Цветение деревьев в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Работы по обследованию зеленых насаждений начались в Москве
17 мая, 12:43
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПогодаКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
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