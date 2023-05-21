https://ria.ru/20230521/nepogoda-1873664947.html

Москвичей просят не укрываться и не парковаться под деревьями из-за погоды

Москвичей просят не укрываться и не парковаться под деревьями из-за погоды - РИА Новости, 23.05.2023

Москвичей просят не укрываться и не парковаться под деревьями из-за погоды

Москвичей попросили не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили из-за дождя, грозы и сильного ветра в воскресенье, сообщается в... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-21T09:07

2023-05-21T09:07

2023-05-23T16:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

погода

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москвичей попросили не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили из-за дождя, грозы и сильного ветра в воскресенье, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня с 9.00 до 18.00 в столице ожидаются дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении комплекса.

https://ria.ru/20230517/obsledovanie-1872356284.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, погода, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы