"Там есть что-то еще". Исследователи нашли второй корабль с артефактами
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"Дайверы из экспедиции "Наследие ладожских глубин"
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Артефакты XIX – начала ХХ века – затонувший корабль и несколько бутылок нашла на дне Ладожского озера экспедиция в рамках исследовательского проекта по изучению исторических находок "Наследие ладожских глубин", сообщили РИА Новости в пресс-службе экспедиции.
После обследования акватории острова Валаам с помощью современного оборудования дайверам удалось локализовать затонувший корабль, уже второй за время экспедиции, сообщил руководитель орловского клуба подводного плавания "ДИВО", координатор проекта 1XPEDITION Сергей Куликов.
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"Это деревянный корабль, скорее всего конца XIX – начала ХХ века. Чтобы точно определить, какого он года постройки, потребуются еще погружения. Водолазы под водой помимо видеосъемки проводят замеры корабля, чтобы установить его принадлежность, возраст и, возможно, его судьбу", – рассказал он.
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"Затонувший корабль на дне Ладожского озера
Затонувший корабль на дне Ладожского озера
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
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© Фото : Из архива клуба "ДИВО"Дайверы из экспедиции "Наследие ладожских глубин"
Дайверы из экспедиции "Наследие ладожских глубин"
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
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Затонувший корабль на дне Ладожского озера
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
1 из 2
Дайверы из экспедиции "Наследие ладожских глубин"
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
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Руководитель Орловского регионального отделения ДОСААФ России Алексей Петрыкин отметил, что на затонувшем корабле могут сохраняться многие интересные артефакты, и для их обнаружения необходимы новые погружения дайверов.
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"Затонувший корабль очень большой, массивный и очень красивый. Однозначно, в нем есть что-то еще. Надо нырять к нему еще не один раз большой командой и проводить полное обследование", – сообщил он.
Под разрушенными частями корабля дайверы обнаружили несколько старинных бутылок, сообщил РИА Новости участник экспедиции, студент исторического факультета ОГУ имени И.С. Тургенева Никита Князев.
"На первой емкости зеленого цвета имеется выгравированная надпись "Завед. искусств. мин. водъ. Гойери Редлихъ въ Москвѣ". Судя по грамматике, находка относится к второй половине XIX – началу ХХ века. Вероятнее всего, емкость использовалась для минеральных напитков. Вторая емкость использовалась в обрядово-религиозных целях. У нее малый объем, с одной стороны изображены Сергий и Герман – основатели Валаамского монастыря, а с другой – надпись "преподобные чудотворцы Сергий и Герман Валаамские". Датировку этого сосуда помогут установить эксперты", – пояснил он.
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"Дайверы из экспедиции "Наследие ладожских глубин"
Дайверы из экспедиции "Наследие ладожских глубин"
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
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© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
Первая емкость зеленого цвета с выгравированной надписью
Первая емкость зеленого цвета с выгравированной надписью
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
2 из 5
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"Вторая емкость, найденная дайверами
Вторая емкость, найденная дайверами
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
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© Фото : Из архива клуба "ДИВО"Емкость зеленого цвета с выгравированной надписью
Емкость зеленого цвета с выгравированной надписью
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
4 из 5
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"Вторая емкость, найденная дайверами
Вторая емкость, найденная дайверами
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
5 из 5
Дайверы из экспедиции "Наследие ладожских глубин"
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
1 из 5
Первая емкость зеленого цвета с выгравированной надписью
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
2 из 5
Вторая емкость, найденная дайверами
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
3 из 5
Емкость зеленого цвета с выгравированной надписью
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
4 из 5
Вторая емкость, найденная дайверами
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
5 из 5
Все артефакты, которые дайверы поднимают в акватории Валаама, передаются в музеи Валаамского монастыря, сообщил Сергей Куликов. По его словам, одной из самых интересных находок два года назад в Никоновской бухте стала икона Николая Чудотворца.
"Это была удивительная находка, очень интересная икона, нехарактерная. Сейчас ее можно увидеть в музее монастыря. Мы надеемся и верим, что основатели монастыря – преподобные Сергий и Герман помогают нам в этой экспедиции", – рассказал он.
Пресс-секретарь Валаамского монастыря Михаил Шишков отметил, что в день, когда с момента обнаружения иконы прошло ровно два года, дайверы сделали новую символическую находку.
"Сегодня, в тот же самый день, дайверы нашли бутылочку с изображением преподобных Сергия и Германа. Как всегда, участникам экспедиции помогают все наши святые", – подчеркнул он.
Экспедицию на Ладожском озере с 15 по 25 мая проводят дайверы клуба "ДИВО", участники ДОСААФ России при участии студентов Орловского Государственного Университета (ОГУ) имени И.С. Тургенева.