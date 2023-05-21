https://ria.ru/20230521/moldaviya-1873218924.html

В Кишиневе власти проводят митинг в поддержку евроинтеграции

В Кишиневе власти проводят митинг в поддержку евроинтеграции - РИА Новости, 21.05.2023

В Кишиневе власти проводят митинг в поддержку евроинтеграции

В Кишиневе начался митинг в поддержку Европы, организованный руководством Молдавии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T11:49

2023-05-21T11:49

2023-05-21T12:04

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

евросоюз

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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. В Кишиневе начался митинг в поддержку Европы, организованный руководством Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.На Площади Великого Национального собрания, в центре Кишинева, многолюдно. Собравшиеся ожидают выступления президента Майи Санду, лидеров правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), членов правительства, по инициативе которых проводится данная акция. Центральные власти республики считают, что митинг должен "продемонстрировать западным партнерам страны мечту граждан Молдавии об интеграции в ЕС".Параллельно с правительственной акцией, которая заявлена как собрание "Европейская Молдова", и на которой, по оценкам властей, ожидается участие до 300 тысяч граждан, должны были пройти акции протеста оппозиции - партии "Шор", социалистов и гражданских активистов. Однако по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, центральным властям с 14 мая по 2 июня предоставлен приоритет в организации массовых мероприятий вне зависимости от порядка уведомления об их проведении. Оппозиция перенесла протесты в другие города республики, в частности, в Бельцы (север), Оргеев (центральная часть) и Комрат (юг, Гагаузская автономия).Тем не менее рано утром на въезде в Кишинев общественная организация "Гайдуки" провела антиправительственный пикет, призывая к отставке руководство страны и выражая недовольство по поводу проведения центральными властями одновекторной внешней политики. Протестующие зафиксировали массовый подвоз участников правительственного митинга. Акция прошла мирно, дорогу на Кишинев пикетчики не блокировали.В центре Кишинева были замечены сторонники и представители праворадикальной партии "Альянс за объединение румын" (AUR). Они организовали небольшое шествие с флагами Румынии, Евросоюза и НАТО, а затем примкнули к правительственному митингу в поддержку евроинтеграции. Шествие прошло без эксцессов. По словам вице-председателя партии, адвоката Вероники Паскал, объединение с Румынией - "это уникальный шанс для Молдавии интегрироваться в Евросоюз". Согласно опросам общественного мнения, большинство граждан Молдавии выступает против объединения с Румынией.По всей стране власти объявили повышенный режим безопасности, он будет действовать до 2 июня.Собрание "Европейская Молдова" предваряет саммит Европейского политического сообщества, который пройдет 1 июня в селе Бульбоака, он первые соберет около 60 высокопоставленных европейских чиновников руководство других западных стран.Политические аналитики и обозреватели в Кишиневе отмечают, что власти республики намерены придать особую статусность идеи евроинтеграции, организовав массовый митинг.Президент Молдавии Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20230520/sng-1873118466.html

https://ria.ru/20230519/moldaviya-1873046565.html

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, евросоюз