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МИД Ирана вызвал посла Швейцарии из-за поста в Twitter
МИД Ирана вызвал посла Швейцарии из-за поста в Twitter - РИА Новости, 21.05.2023
МИД Ирана вызвал посла Швейцарии из-за поста в Twitter
Иранский МИД в воскресенье вызвал посла Швейцарии Надине Лозано в знак протеста против вмешательства этой страны во внутренние дела Ирана, передает агентство... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T20:15
2023-05-21T20:15
2023-05-21T20:15
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Иранский МИД в воскресенье вызвал посла Швейцарии Надине Лозано в знак протеста против вмешательства этой страны во внутренние дела Ирана, передает агентство Tasnim. Ранее посольство Швейцарии в своем Twitter опубликовало сообщение, в котором осудило решение иранских властей казнить трех участников осенних протестов, вспыхнувших после смерти молодой иранки Махсы Амини, когда ее задержала полиция нравов. К тексту сообщения посольство прикрепило фотографию с кадрами протестов. В руках иранцев на фотографии, помимо портрета самой Амини, были государственные флаги Ирана полувековой давности, когда в этой стране правила монархическая династия Пехлеви. "В связи с вмешательством Швейцарии во внутренние дела нашей страны, а также нетрадиционным и непрофессиональным использованием посольства этой страны в Тегеране для публикации изображения с фальшивым флагом Исламской республики, сегодня госпожа Надине Лозано, посол Швейцарии в Тегеране, была вызвана в отдел Западной Европы министерства иностранных дел Ирана", - говорится в сообщении. Как отмечает агентство, в ходе встречи швейцарскому послу был выражен протест в связи с такой вызывающей публикацией флага.
https://ria.ru/20230520/iran-1873096669.html
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в мире, швейцария, иран, мид ирана, тегеран (город)
В мире, Швейцария, Иран, МИД Ирана, Тегеран (город)
МИД Ирана вызвал посла Швейцарии из-за поста в Twitter
МИД Ирана вызвал посла Швейцарии из-за вмешательства ее страны во внутренние дела Тегерана