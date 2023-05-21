https://ria.ru/20230521/gretsiya-1873201917.html
В Греции начались парламентские выборы
В Греции начались парламентские выборы - РИА Новости, 21.05.2023
В Греции начались парламентские выборы
Голосование на парламентских выборах началось в воскресенье утром в Греции. В стране открылись 21 529 избирательных участка, еще 100 участков работают за... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T08:53
2023-05-21T08:53
2023-05-21T08:53
в мире
греция
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АФИНЫ, 21 мая - РИА Новости. Голосование на парламентских выборах началось в воскресенье утром в Греции. В стране открылись 21 529 избирательных участка, еще 100 участков работают за рубежом. Голосование проходит с 7 утра и до 7 часов вечера (время совпадает с московским). Сразу после закрытия участков будет объявлены данные экзит-поллов, а первые официальные данные ожидаются в 20.30. В списках избирателей, по данным МВД страны, около 9,9 миллиона человек. По конституции голосование является обязательным, но наказание за неучастие в выборах не применяется. Чтобы повысить явку, власти отменили плату за проезд по платным дорогам в субботу и в день выборов. Право голоса имеют граждане, которым в год выборов исполняется 17 лет. На участке каждый избиратель по предъявлении удостоверения личности получит конверт с подписью и печатью избирательной комиссии, а также 36 бюллетеней – по количеству участвующих в выборах партий и коалиций, и один пустой белый бюллетень, означающий, что избиратель не хочет отдать голос какой-либо партии. Избиратель отмечает в бюллетене фамилию кандидата от своей партии и кладет бюллетень в конверт, а остальные выбрасывает. Запечатанный конверт опускается в урну. В этом году впервые можно проголосовать по электронному удостоверению личности в приложении на мобильном телефоне. Несмотря на большое количество участвующих в выборах политпартий и блоков, основное внимание СМИ сосредоточили на борьбу между правящей правоцентристской "Новой демократией" (НД) и оппозиционной Коалицией радикальных левых СИРИЗА-Прогрессивный альянс. По оценкам социологов, ни одна из партий не получит в 300-местном однопалатном парламенте большинства. Если нынешний состав парламента не сможет сформировать правительство, парламент будет распущен и пройдут новые выборы.
https://ria.ru/20230521/vybory-1872950685.html
https://ria.ru/20230209/gretsiya-1850775689.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция
В Греции начались парламентские выборы
Голосование на парламентских выборах началось в Греции
АФИНЫ, 21 мая - РИА Новости. Голосование на парламентских выборах началось в воскресенье утром в Греции. В стране открылись 21 529 избирательных участка, еще 100 участков работают за рубежом.
Голосование проходит с 7 утра и до 7 часов вечера (время совпадает с московским). Сразу после закрытия участков будет объявлены данные экзит-поллов, а первые официальные данные ожидаются в 20.30.
В списках избирателей, по данным МВД страны, около 9,9 миллиона человек. По конституции голосование является обязательным, но наказание за неучастие в выборах не применяется.
Чтобы повысить явку, власти отменили плату за проезд по платным дорогам в субботу и в день выборов.
Право голоса имеют граждане, которым в год выборов исполняется 17 лет.
Процедура выборов в парламент Греции
На участке каждый избиратель по предъявлении удостоверения личности получит конверт с подписью и печатью избирательной комиссии, а также 36 бюллетеней – по количеству участвующих в выборах партий и коалиций, и один пустой белый бюллетень, означающий, что избиратель не хочет отдать голос какой-либо партии.
Избиратель отмечает в бюллетене фамилию кандидата от своей партии и кладет бюллетень в конверт, а остальные выбрасывает. Запечатанный конверт опускается в урну.
В этом году впервые можно проголосовать по электронному удостоверению личности в приложении на мобильном телефоне.
Несмотря на большое количество участвующих в выборах политпартий и блоков, основное внимание СМИ сосредоточили на борьбу между правящей правоцентристской "Новой демократией" (НД) и оппозиционной Коалицией радикальных левых СИРИЗА-Прогрессивный альянс.
По оценкам социологов, ни одна из партий не получит в 300-местном однопалатном парламенте большинства.
Если нынешний состав парламента не сможет сформировать правительство, парламент будет распущен и пройдут новые выборы.
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