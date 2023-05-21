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В нижегородском Дзержинске произошло ЧП с аммиаком, угрозы людям нет
В нижегородском Дзержинске произошло ЧП с аммиаком, угрозы людям нет - РИА Новости, 21.05.2023
В нижегородском Дзержинске произошло ЧП с аммиаком, угрозы людям нет
"Внештатная ситуация" с аммиаком произошла в промзоне Дзержинска в Нижегородской области, угрозы населению нет, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T22:16
2023-05-21T22:16
2023-05-21T22:16
происшествия
нижегородская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. "Внештатная ситуация" с аммиаком произошла в промзоне Дзержинска в Нижегородской области, угрозы населению нет, сообщает пресс-служба городской администрации. В администрации Дзержинска произошедшее назвали "внештатной ситуацией", не указав названия предприятия. "На одном из предприятий в промзоне Дзержинска произошла внештатная ситуация. Она не повлияла на жизнедеятельность округа, угрозы для жизни нет. Ближайшая жилая застройка (поселок Игумново) находится на расстоянии 2,6 километра. Ближайшая жилая застройка с учетом направления ветра расположена на расстоянии 6,2 километра (город Дзержинск)", - сообщили в городской администрации. По информации регионального управления Роспотребнадзора, специалисты выехали на место происшествия для исследования атмосферного воздуха на содержание аммиака на территории ближайшей жилой застройки. "Превышения ПДК в воздухе в зоне жилой застройки не зафиксировано. Концентрация вредных веществ в пределах нормы. Угроза здоровью отсутствует", - отметили в ведомстве, подчеркнув, что ситуация остается на контроле управления.
https://ria.ru/20230521/shkola-1873270285.html
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происшествия, нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Происшествия, Нижегородская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
В нижегородском Дзержинске произошло ЧП с аммиаком, угрозы людям нет
В нижегородском Дзержинске произошло внештатная ситуация с аммиаком, угрозы людям нет