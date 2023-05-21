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ВС России ликвидировали пять украинских ДРГ в Харьковской области - РИА Новости, 21.05.2023
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12:55 21.05.2023 (обновлено: 17:04 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/drg-1873225453.html
ВС России ликвидировали пять украинских ДРГ в Харьковской области
ВС России ликвидировали пять украинских ДРГ в Харьковской области - РИА Новости, 21.05.2023
ВС России ликвидировали пять украинских ДРГ в Харьковской области
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T12:55
2023-05-21T17:04
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Молчаново, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области. В районах населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червонопоповка Луганской народной республики, Ямполовка и Серебрянка Донецкой народной республики.В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп."За сутки на данном направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Новоегоровка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20230521/pvo-1873226177.html
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россия, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России ликвидировали пять украинских ДРГ в Харьковской области

Киев за сутки потерял более 145 военных на Купянском и Краснолиманском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Молчаново, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области. В районах населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в ведомстве.
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На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червонопоповка Луганской народной республики, Ямполовка и Серебрянка Донецкой народной республики.
В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
"За сутки на данном направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Новоегоровка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сказали в министерстве.
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