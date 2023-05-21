https://ria.ru/20230521/drg-1873225453.html

ВС России ликвидировали пять украинских ДРГ в Харьковской области

ВС России ликвидировали пять украинских ДРГ в Харьковской области - РИА Новости, 21.05.2023

ВС России ликвидировали пять украинских ДРГ в Харьковской области

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T12:55

2023-05-21T12:55

2023-05-21T17:04

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Молчаново, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области. В районах населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червонопоповка Луганской народной республики, Ямполовка и Серебрянка Донецкой народной республики.В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп."За сутки на данном направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Новоегоровка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20230521/pvo-1873226177.html

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873225575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины