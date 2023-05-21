https://ria.ru/20230521/donbass-1873227549.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую, сообщили в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую, сообщили в ДНР - РИА Новости, 21.05.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую, сообщили в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров и 20 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило в... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T13:17

2023-05-21T13:17

2023-05-21T13:17

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров и 20 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, представительство сообщало, что украинские войска чуть более чем за час три раза обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив 20 снарядов калибра 152 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс