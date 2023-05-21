Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую, сообщили в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 26 снарядов по Горловке и Ясиноватой
Стела на въезде в поселок Горловка ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров и 20 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, представительство сообщало, что украинские войска чуть более чем за час три раза обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив 20 снарядов калибра 152 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.