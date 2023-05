https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

Россия освободила Артемовск. Он же Бахмут

Последняя многоэтажка Артемовска была отбита нашими бойцами вчера, 20 мая. Сегодня президент России поздравил с освобождением города штурмовиков "Вагнера" и... РИА Новости, 21.05.2023

Последняя многоэтажка Артемовска была отбита нашими бойцами вчера, 20 мая. Сегодня президент России поздравил с освобождением города штурмовиков "Вагнера" и российских военных.Постепенно новости дошли даже до Зеленского. "Бахмут остался только в наших сердцах", — скрепя сердце признал украинский главковерх, сидя в Хиросиме, за семь с половиной тысяч километров от линии фронта.Еще быстрее и с видимым облегчением победу России признали американские хозяева Зеленского. В Пентагоне давно рассудили, что киевский режим совершенно бессмысленно гонит вэсэушников на убой, и не раз прозрачно намекали, что пора бы уже отойти из Артемовска и поберечь живую силу.Однако киевской хунте требовалось набивать карманы. Поэтому Артемовск, переименованный в Бахмут, был объявлен несокрушимой крепостью, за которую украинцы должны погибать как не в себя. В горячую точку кидали всех, кого удалось наловить украинским военкомам, — от подростков до стариков. Выжили из них немногие, попавшие в плен откровенно радовались своему спасению.Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин считает, что за 224 дня боев было уничтожено больше 30 тысяч вэсэушников. Однако Зеленскому "бахмутская мясорубка" создавала прекрасный переговорный фон. Под это дело он колесил по всему миру, произносил пламенные спичи, выцыганивал у своих хозяев еще больше миллиардов "на спасение Украины", а его клика технично пилила эти миллиарды со спонсорами.Так получился масштабный кровавый лохотрон, где граждане Незалежной шли в обмен на доллары для Зеленского и Ко.Одновременно киевская хунта показала всем жителям Украины, что, едва они оказываются у линии фронта, их начинают рассматривать как пособников врага и физически безо всяких сантиментов ликвидируют. Это на словах ВСУ "защищают" Украину. По сути же, эта армия сознательно уничтожает свои города вместе с их жителями в стиле "так не доставайся ты никому". Смелому врагу нужно отдавать должное, однако Артемовск войдет в историю не как пример самоотверженной обороны, а как бесконечная череда военных преступлений ВСУ, ожидающих своего расследования и суда.В военном смысле задумка наших стратегических противников была в том, чтобы перемолоть в нападении российских бойцов, превратив Артемовск в Верден на минималках. В эпоху Первой мировой войны Верден, напомним, был французской крепостью, в безуспешных попытках штурма которой немцы сточили весь свой боевой потенциал.Однако что-то пошло не так, затея с Верденом обратилась против своих авторов. Перемололи в результате вэсэушников. Что ж, американцы, как это им свойственно, мгновенно сдали своих вассалов. "... Городские кварталы (Артемовска. — Прим. ред.) не представляют собой тактической или оперативной ценности", — сообщил только что американский аналитический центр Institute for the Study of War.То есть восемь месяцев украинцев заставляли умирать за не представляющие ценности кварталы, а теперь, оказывается, все это было не нужно, "не очень-то и хотелось". Это просто классика прокси-войны, конечно.На самом деле, вязкая борьба за Артемовск позволяла месяцами перемалывать лучшие подразделения ВСУ и в промышленных масштабах уничтожать их технику. В этом и была — для нас — его стратегическая ценность. Именно это и заставило украинских деятелей месяцами откладывать свой "контрнаступ", а нашим войскам дало время на подготовку к его отражению.Однако современная война ведется во многих измерениях, и в каком-то смысле битва за Артемовск еще не закончена. В информационном поле он по-прежнему Бахмут и по-прежнему украинский. Американские интернет-поисковики технично удаляют любые упоминания о нашей победе, англосаксонские СМИ на ходу переписывают собственные новости.А параллельно они вбрасывают дезу, профессионально провоцируют вражду, сеют панику и пытаются стравить наших людей, чтобы потом спекулировать на разногласиях. И если попытки Washington Post скомпрометировать Пригожина выглядели предельно неуклюже, то недавняя дезинформация о пресловутом контрнаступлении ВСУ, окружении Бахмута и отступлении наших войск вполне себе сработала. Наши же отечественные телеграм-каналы понесли эту пургу в массы. Ну и кому это было выгодно?А сейчас в тех же вполне патриотических телеграм-каналах разгорается битва диванных воинов за то, как нам называть Артемовск. Очень актуальный повод для интернет-баталий, конечно. Дело в том, что этот русский город был основан царем Иваном Грозным и наречен именно Бахмутом. Однако в советское время его назвали Артемовском — в честь революционера, создавшего автономную Донецкую Республику и защищавшего ее от иностранных оккупантов.В целях "борьбы с коммунизмом" киевский режим в 2016 году переименовал Артемовск обратно в Бахмут. Для пророссийских жителей города это было оскорблением. Там прекрасно помнили, как боролись с коммунизмом в их городе немецко-фашистские оккупанты, взорвавшие памятник Артему. Для жителей советское имя города — символ их мирной жизни и независимости от нацистов. Наверное, в этом вопросе стоит прислушаться к их мнению, а телеграм-патриотам сосредоточиться на более практичных вопросах.Победа в Артемовске — великое достижение наших воинов. Лучшей благодарностью им было бы не допускать войн и раздоров в тылу.Еще один урок нашей долгой, изматывающей и победоносной борьбы за Артемовск стар как мир — или как война. Он заключается в том, что истинная смелость — это терпение. Современная война идет не только на фронте, но и в головах, так что этот урок предстоит выучить нам всем. Конечно, гораздо легче паниковать, истерить и ловить хайп, однако это приятное времяпрепровождение абсолютно безрезультатно. Только терпение, как мы видим, берет города.

