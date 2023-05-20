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Военный ЗВО высоко оценил взаимодействие танков и артиллерии в ходе СВО
Военный ЗВО высоко оценил взаимодействие танков и артиллерии в ходе СВО - РИА Новости, 20.05.2023
Военный ЗВО высоко оценил взаимодействие танков и артиллерии в ходе СВО
Танковые и артиллерийские подразделения Западного военного округа эффективно взаимодействуют в зоне спецоперации, помогая друг другу эвакуировать боевые машины... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T07:05
2023-05-20T07:05
2023-05-20T07:05
специальная военная операция на украине
западный военный округ (зво)
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Танковые и артиллерийские подразделения Западного военного округа эффективно взаимодействуют в зоне спецоперации, помогая друг другу эвакуировать боевые машины из-под артиллерийского обстрела, рассказал РИА Новости командир артиллерийской батареи с позывным "Обь". По его словам, танкисты приехали очень быстро и помогли эвакуировать машину с поля боя. В данный момент эта боевая машина отремонтирована, находится в строю и выполняет боевые задачи по уничтожению противника, сообщил военный.
https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872846388.html
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западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Западный военный округ (ЗВО)
Военный ЗВО высоко оценил взаимодействие танков и артиллерии в ходе СВО
Военный ЗВО с позывным "Обь": танки и артиллерия эффективно взаимодействуют в ходе СВО
ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Танковые и артиллерийские подразделения Западного военного округа эффективно взаимодействуют в зоне спецоперации, помогая друг другу эвакуировать боевые машины из-под артиллерийского обстрела, рассказал РИА Новости командир артиллерийской батареи с позывным "Обь".
«
"Взаимодействие у нас происходит слаженно, вот на примере (одного боя - ред.): противник тремя снарядами пытался поразить нашу машину. Это видно, осколки здесь и здесь, пробиты были все колеса, и чтобы... убрать машину и ее не добили дальше, мы быстро связались с нашими танкистами", - сказал артиллерист.
По его словам, танкисты приехали очень быстро и помогли эвакуировать машину с поля боя.
В данный момент эта боевая машина отремонтирована, находится в строю и выполняет боевые задачи по уничтожению противника, сообщил военный.
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