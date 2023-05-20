Военный ЗВО высоко оценил взаимодействие танков и артиллерии в ходе СВО

«

"Взаимодействие у нас происходит слаженно, вот на примере (одного боя - ред.): противник тремя снарядами пытался поразить нашу машину. Это видно, осколки здесь и здесь, пробиты были все колеса, и чтобы... убрать машину и ее не добили дальше, мы быстро связались с нашими танкистами", - сказал артиллерист.