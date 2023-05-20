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В Запорожскую область приехала делегация иностранных журналистов - РИА Новости, 20.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:29 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/zhurnalisty-1873171666.html
В Запорожскую область приехала делегация иностранных журналистов
В Запорожскую область приехала делегация иностранных журналистов - РИА Новости, 20.05.2023
В Запорожскую область приехала делегация иностранных журналистов
Делегация иностранных журналистов посетила с ознакомительным визитом Запорожскую область, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T22:29
2023-05-20T22:29
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
евгений балицкий
черногория
турция
италия
сербия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Делегация иностранных журналистов посетила с ознакомительным визитом Запорожскую область, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, журналисты отметили колоссальные изменения в качестве дорожного покрытия, в работе сельхозпредприятий и бизнеса. "Сегодня, даже в условиях военного положения, Запорожская область идет курсом развития. Я благодарен иностранным представителям СМИ за смелость и желание показать правду о нашей жизни своим соотечественникам, многие из которых вынуждены слышать только выгодную Европе пропаганду", - подчеркнул врио губернатора. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220906/mirotvorets-1814878761.html
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в мире, запорожская область, евгений балицкий, черногория, турция, италия, сербия, иран, эфиопия, северная македония
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Евгений Балицкий, Черногория, Турция, Италия, Сербия, Иран, Эфиопия, Северная Македония
В Запорожскую область приехала делегация иностранных журналистов

Балицкий сообщил, что делегация иностранных журналистов посетила Запорожскую область

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Делегация иностранных журналистов посетила с ознакомительным визитом Запорожскую область, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«
"Встретился с иностранными журналистами из Черногории, Турции, Италии, Сербии, Ирана, Эфиопии и Северной Македонии. Многие из них были в Запорожской области год назад, когда только начиналось восстановление критической инфраструктуры и налаживание социальных институтов", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.
По его словам, журналисты отметили колоссальные изменения в качестве дорожного покрытия, в работе сельхозпредприятий и бизнеса.
"Сегодня, даже в условиях военного положения, Запорожская область идет курсом развития. Я благодарен иностранным представителям СМИ за смелость и желание показать правду о нашей жизни своим соотечественникам, многие из которых вынуждены слышать только выгодную Европе пропаганду", - подчеркнул врио губернатора.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЕвгений БалицкийЧерногорияТурцияИталияСербияИранЭфиопияСеверная Македония
 
 
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