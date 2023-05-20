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В Запорожскую область приехала делегация иностранных журналистов
В Запорожскую область приехала делегация иностранных журналистов - РИА Новости, 20.05.2023
В Запорожскую область приехала делегация иностранных журналистов
Делегация иностранных журналистов посетила с ознакомительным визитом Запорожскую область, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T22:29
2023-05-20T22:29
2023-05-20T22:29
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
евгений балицкий
черногория
турция
италия
сербия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Делегация иностранных журналистов посетила с ознакомительным визитом Запорожскую область, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, журналисты отметили колоссальные изменения в качестве дорожного покрытия, в работе сельхозпредприятий и бизнеса. "Сегодня, даже в условиях военного положения, Запорожская область идет курсом развития. Я благодарен иностранным представителям СМИ за смелость и желание показать правду о нашей жизни своим соотечественникам, многие из которых вынуждены слышать только выгодную Европе пропаганду", - подчеркнул врио губернатора. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220906/mirotvorets-1814878761.html
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В Запорожскую область приехала делегация иностранных журналистов
Балицкий сообщил, что делегация иностранных журналистов посетила Запорожскую область