https://ria.ru/20230520/zhurnalisty-1873171666.html

В Запорожскую область приехала делегация иностранных журналистов

В Запорожскую область приехала делегация иностранных журналистов - РИА Новости, 20.05.2023

В Запорожскую область приехала делегация иностранных журналистов

Делегация иностранных журналистов посетила с ознакомительным визитом Запорожскую область, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T22:29

2023-05-20T22:29

2023-05-20T22:29

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

евгений балицкий

черногория

турция

италия

сербия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Делегация иностранных журналистов посетила с ознакомительным визитом Запорожскую область, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, журналисты отметили колоссальные изменения в качестве дорожного покрытия, в работе сельхозпредприятий и бизнеса. "Сегодня, даже в условиях военного положения, Запорожская область идет курсом развития. Я благодарен иностранным представителям СМИ за смелость и желание показать правду о нашей жизни своим соотечественникам, многие из которых вынуждены слышать только выгодную Европе пропаганду", - подчеркнул врио губернатора. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220906/mirotvorets-1814878761.html

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