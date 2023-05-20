https://ria.ru/20230520/zemletryasenie-1873067617.html

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,4

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,4 - РИА Новости, 20.05.2023

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,4

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Новой Каледонии, сообщает Геологическая служба США. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T05:12

2023-05-20T05:12

2023-05-20T06:25

новая каледония

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Новой Каледонии, сообщает Геологическая служба США. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 415 километрах от новокаледонской столицы Нумеа. Очаг залегал на глубине 45 километров. Угрозы цунами нет. Информации о возможном ущербе и пострадавших пока нет.

https://ria.ru/20230519/zemletryasenie-1872997657.html

новая каледония

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новая каледония, сша, в мире