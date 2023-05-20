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У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,4 - РИА Новости, 20.05.2023
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05:12 20.05.2023 (обновлено: 06:25 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/zemletryasenie-1873067617.html
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,4
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,4 - РИА Новости, 20.05.2023
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,4
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Новой Каледонии, сообщает Геологическая служба США. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T05:12
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Новой Каледонии, сообщает Геологическая служба США. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 415 километрах от новокаледонской столицы Нумеа. Очаг залегал на глубине 45 километров. Угрозы цунами нет. Информации о возможном ущербе и пострадавших пока нет.
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новая каледония, сша, в мире
Новая Каледония, США, В мире
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,4

У берегов Новой Каледонии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Новой Каледонии, сообщает Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 415 километрах от новокаледонской столицы Нумеа. Очаг залегал на глубине 45 километров.
Угрозы цунами нет.
Информации о возможном ущербе и пострадавших пока нет.
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