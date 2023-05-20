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Французского политика поразило наглое требование Зеленского - РИА Новости, 20.05.2023
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18:55 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873151006.html
Французского политика поразило наглое требование Зеленского
Французского политика поразило наглое требование Зеленского - РИА Новости, 20.05.2023
Французского политика поразило наглое требование Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский пользуется французскими авиалайнерами для комфортных перелетов между странами, написал в Twitter бывший европарламентарий... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T18:55
2023-05-20T18:55
политика
украина
франция
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пользуется французскими авиалайнерами для комфортных перелетов между странами, написал в Twitter бывший европарламентарий Флориан Филиппо.Ранее Филиппо отметил, что Париж продолжает играть в такси Владимира Зеленского, вылетевшего в Хиросиму на французском самолете. По его словам, налогоплательщики останутся "очень довольны" такими тратами на лидера другого государства.
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политика, украина, франция, владимир зеленский
Политика, Украина, Франция, Владимир Зеленский
Французского политика поразило наглое требование Зеленского

Политика Филиппо поразила наглость Зеленского, требующего комфортные лайнеры у Парижа

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пользуется французскими авиалайнерами для комфортных перелетов между странами, написал в Twitter бывший европарламентарий Флориан Филиппо.
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"Из новостей на BFM мы узнаем, что Зеленский уже летал на самолете, принадлежащем Франции, чтобы покинуть Берлин прошлой ночью, и что для него это становится привычкой. Он обращается с просьбой предоставить ему самолет, потому что знает, что "с ним будут обращаться с комфортом и вниманием!" Он поставит нам пять звезд, не так ли?" — сыронизировал политик.
Ранее Филиппо отметил, что Париж продолжает играть в такси Владимира Зеленского, вылетевшего в Хиросиму на французском самолете. По его словам, налогоплательщики останутся "очень довольны" такими тратами на лидера другого государства.
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