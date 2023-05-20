https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873123205.html
"Это за гранью!" Немцев возмутила деталь в визите Зеленского в Хиросиму
"Это за гранью!" Немцев возмутила деталь в визите Зеленского в Хиросиму - РИА Новости, 20.05.2023
"Это за гранью!" Немцев возмутила деталь в визите Зеленского в Хиросиму
Визит украинского президента Владимира Зеленского в Хиросиму на саммит стран "Большой семерки" оскорбил читателей немецкой газеты Die Welt. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T15:44
2023-05-20T15:44
2023-05-20T17:05
в мире
хиросима (префектура)
украина
франция
владимир зеленский
g7
f-16
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Визит украинского президента Владимира Зеленского в Хиросиму на саммит стран "Большой семерки" оскорбил читателей немецкой газеты Die Welt.Многие комментаторы заметили, что желание Зеленского использовать именно Хиросиму, пострадавшую от ядерной бомбардировки, для новых требований к западным союзникам выделить больше вооружений, в том числе истребителей F-16, неэтично."Говорить о поставках истребителей в таком месте, как Хиросима, вместо того чтобы исследовать пути к миру, — это за гранью!" — возмутился Lukas E."Сейчас надо быть осторожным, чтобы Зеленский не выскочил даже из праздничного торта", — заметил Steuerzahler.Владимир Зеленский в субботу прибыл на правительственном самолете Франции в аэропорт Хиросимы, где проходит саммит лидеров G7. Известно, что президент Украины примет участие в сессии саммита, посвященной Украине, которая пройдет утром 21 мая, а также проведет несколько двусторонних встреч.
https://ria.ru/20230520/ukraina-1873122211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, хиросима (префектура), украина, франция, владимир зеленский, g7, f-16
В мире, Хиросима (префектура), Украина, Франция, Владимир Зеленский, G7, F-16
"Это за гранью!" Немцев возмутила деталь в визите Зеленского в Хиросиму
Читатели Die Welt раскритиковали Зеленского за требования оружия в Хиросиме