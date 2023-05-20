Зеленский встретился с Сунаком во время рабочего визита в Японию
Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Сунаком на полях саммита G7
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на полях саммита "Группы семи" (G7) в Японии, поблагодарил Британию за лидерство в международной коалиции, выступающей за предоставление истребителей украинской армии.
Украинские власти неоднократно призывали западных партнеров предоставить Киеву боевую авиацию. Под коалицией подразумевают объединение стран, готовых предоставить истребители.
"В Японии встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Поблагодарил за лидерство Великобритании в международной коалиции истребителей", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Он отметил, что также обсудили развитие двусторонних отношений между Украиной и Великобританией, скоординировали позиции в преддверии участия в саммите "Группы семи".
Зеленский также провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Обсудили оборонную и политическую поддержку Украины со стороны Италии, в частности, остановились на вопросах возможностей ПВО и подготовки украинских пилотов, сообщил Зеленский.
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.