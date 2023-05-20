Рейтинг@Mail.ru
Зеленский встретился с Сунаком во время рабочего визита в Японию - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873115498.html
Зеленский встретился с Сунаком во время рабочего визита в Японию
Зеленский встретился с Сунаком во время рабочего визита в Японию - РИА Новости, 20.05.2023
Зеленский встретился с Сунаком во время рабочего визита в Японию
Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на полях саммита "Группы семи" (G7) в Японии, поблагодарил Британию за... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T14:23
2023-05-20T14:23
f-16
g7
нато
владимир зеленский
риши сунак
джорджа мелони
япония
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871662412_0:49:2639:1533_1920x0_80_0_0_e76df84797fb8b993ae49bcbf65ce117.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на полях саммита "Группы семи" (G7) в Японии, поблагодарил Британию за лидерство в международной коалиции, выступающей за предоставление истребителей украинской армии. Украинские власти неоднократно призывали западных партнеров предоставить Киеву боевую авиацию. Под коалицией подразумевают объединение стран, готовых предоставить истребители. "В Японии встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Поблагодарил за лидерство Великобритании в международной коалиции истребителей", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Он отметил, что также обсудили развитие двусторонних отношений между Украиной и Великобританией, скоординировали позиции в преддверии участия в саммите "Группы семи". Зеленский также провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Обсудили оборонную и политическую поддержку Украины со стороны Италии, в частности, остановились на вопросах возможностей ПВО и подготовки украинских пилотов, сообщил Зеленский. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873114868.html
https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873089296.html
япония
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871662412_0:0:2345:1759_1920x0_80_0_0_fe834b99535dfe6c8edeee9f12c8edf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
f-16, g7, нато, владимир зеленский, риши сунак, джорджа мелони, япония, великобритания, украина, в мире
F-16, G7, НАТО, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Джорджа Мелони, Япония, Великобритания, Украина, В мире
Зеленский встретился с Сунаком во время рабочего визита в Японию

Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Сунаком на полях саммита G7

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на полях саммита "Группы семи" (G7) в Японии, поблагодарил Британию за лидерство в международной коалиции, выступающей за предоставление истребителей украинской армии.
Украинские власти неоднократно призывали западных партнеров предоставить Киеву боевую авиацию. Под коалицией подразумевают объединение стран, готовых предоставить истребители.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Париж продолжает играть в такси Зеленского, считает французский политик
Вчера, 14:12
"В Японии встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Поблагодарил за лидерство Великобритании в международной коалиции истребителей", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Он отметил, что также обсудили развитие двусторонних отношений между Украиной и Великобританией, скоординировали позиции в преддверии участия в саммите "Группы семи".
Зеленский также провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Обсудили оборонную и политическую поддержку Украины со стороны Италии, в частности, остановились на вопросах возможностей ПВО и подготовки украинских пилотов, сообщил Зеленский.
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
СМИ: Зеленский приготовил ловушку на саммите G7
Вчера, 11:06
 
F-16G7НАТОВладимир ЗеленскийРиши СунакДжорджа МелониЯпонияВеликобританияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала