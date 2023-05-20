https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873057479.html

Глава МИД Саудовской Аравии объяснил приглашение Зеленского на саммит ЛАГ

Глава МИД Саудовской Аравии объяснил приглашение Зеленского на саммит ЛАГ - РИА Новости, 20.05.2023

Глава МИД Саудовской Аравии объяснил приглашение Зеленского на саммит ЛАГ

Владимир Зеленский был приглашен на саммит Лиги арабских государств в связи с тем, что арабские лидеры стремятся урегулировать украинский кризис и иметь... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T00:55

2023-05-20T00:55

2023-05-20T08:18

украина

саудовская аравия

москва

владимир зеленский

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ДЖИДДА, 19 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский был приглашен на саммит Лиги арабских государств в связи с тем, что арабские лидеры стремятся урегулировать украинский кризис и иметь отношения с Москвой и Киевом, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд. Саммит Лиги арабских государств, в котором впервые за много лет принял участие президент Сирии Башар Асад прошел в пятницу в саудовской Джидде. Владимир Зеленский в пятницу прибыл в Джидду, где выступил с речью на саммите ЛАГ. "Мы пригласили президента Зеленского для того, чтобы услышать точку зрения всех сторон. Арабские страны с самого начала этого кризиса заняли нейтральную сторону. Мы стремились открыть диалог с двумя сторонами, надеясь, что мы достигнем способа, для разрешения конфликта", - отметил глава саудовского МИД. По его словам, все арабские страны убеждены, что этот кризис на Украине разрешится только при помощи диалога основных участников конфликта, в связи с чем необходимо выслушать все стороны. Он также отметил, что Саудовская Аравия стремится к отношениям, как с Россией, так и с Украиной. "Украинскому президенту была предоставлена возможность выступить перед ЛАГ, он стремился присутствовать, чтобы арабы его выслушали, а мы стремились выслушать его, также как мы стремимся выслушать все стороны, без этого мы не сможем внести эффективный вклад в нахождении решения", - отметил бен Фархан. ЛАГ в 2022 году создал контактную группу, в которую вошли министры иностранных дел Египта, Алжира, Ирака, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Судана, а также генеральный секретарь региональной организации. Министры посетили Москву и Киев. Ранее арабские дипломаты неоднократно заявляли о нейтралитете стран региона по отношению к кризису на Украине. В частности, в итоговом заявлении прошедшего в ноябре 2022 года в Алжире саммита ЛАГ лидеры арабского мира заявили о приверженности принципу нейтралитета и общеарабской позиции по конфликту на Украине.

https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1873026698.html

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