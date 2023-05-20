https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873057479.html
Глава МИД Саудовской Аравии объяснил приглашение Зеленского на саммит ЛАГ
Глава МИД Саудовской Аравии объяснил приглашение Зеленского на саммит ЛАГ - РИА Новости, 20.05.2023
Глава МИД Саудовской Аравии объяснил приглашение Зеленского на саммит ЛАГ
Владимир Зеленский был приглашен на саммит Лиги арабских государств в связи с тем, что арабские лидеры стремятся урегулировать украинский кризис и иметь... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T00:55
2023-05-20T00:55
2023-05-20T08:18
украина
саудовская аравия
москва
владимир зеленский
башар асад
лаг
лига арабских государств
в мире
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ДЖИДДА, 19 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский был приглашен на саммит Лиги арабских государств в связи с тем, что арабские лидеры стремятся урегулировать украинский кризис и иметь отношения с Москвой и Киевом, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд. Саммит Лиги арабских государств, в котором впервые за много лет принял участие президент Сирии Башар Асад прошел в пятницу в саудовской Джидде. Владимир Зеленский в пятницу прибыл в Джидду, где выступил с речью на саммите ЛАГ. "Мы пригласили президента Зеленского для того, чтобы услышать точку зрения всех сторон. Арабские страны с самого начала этого кризиса заняли нейтральную сторону. Мы стремились открыть диалог с двумя сторонами, надеясь, что мы достигнем способа, для разрешения конфликта", - отметил глава саудовского МИД. По его словам, все арабские страны убеждены, что этот кризис на Украине разрешится только при помощи диалога основных участников конфликта, в связи с чем необходимо выслушать все стороны. Он также отметил, что Саудовская Аравия стремится к отношениям, как с Россией, так и с Украиной. "Украинскому президенту была предоставлена возможность выступить перед ЛАГ, он стремился присутствовать, чтобы арабы его выслушали, а мы стремились выслушать его, также как мы стремимся выслушать все стороны, без этого мы не сможем внести эффективный вклад в нахождении решения", - отметил бен Фархан. ЛАГ в 2022 году создал контактную группу, в которую вошли министры иностранных дел Египта, Алжира, Ирака, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Судана, а также генеральный секретарь региональной организации. Министры посетили Москву и Киев. Ранее арабские дипломаты неоднократно заявляли о нейтралитете стран региона по отношению к кризису на Украине. В частности, в итоговом заявлении прошедшего в ноябре 2022 года в Алжире саммита ЛАГ лидеры арабского мира заявили о приверженности принципу нейтралитета и общеарабской позиции по конфликту на Украине.
https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1873026698.html
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украина, саудовская аравия, москва, владимир зеленский, башар асад, лаг, лига арабских государств, в мире
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Глава МИД Саудовской Аравии объяснил приглашение Зеленского на саммит ЛАГ
МИД Саудовской Аравии: Зеленский на саммите ЛАГ высказал позицию по конфликту с Россией
ДЖИДДА, 19 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский был приглашен на саммит Лиги арабских государств в связи с тем, что арабские лидеры стремятся урегулировать украинский кризис и иметь отношения с Москвой и Киевом, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
Саммит Лиги арабских государств, в котором впервые за много лет принял участие президент Сирии Башар Асад
прошел в пятницу в саудовской Джидде
.
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Владимир Зеленский в пятницу прибыл в Джидду, где выступил с речью на саммите ЛАГ
.
"Мы пригласили президента Зеленского для того, чтобы услышать точку зрения всех сторон. Арабские страны с самого начала этого кризиса заняли нейтральную сторону. Мы стремились открыть диалог с двумя сторонами, надеясь, что мы достигнем способа, для разрешения конфликта", - отметил глава саудовского МИД.
По его словам, все арабские страны убеждены, что этот кризис на Украине
разрешится только при помощи диалога основных участников конфликта, в связи с чем необходимо выслушать все стороны. Он также отметил, что Саудовская Аравия стремится к отношениям, как с Россией
, так и с Украиной.
"Украинскому президенту была предоставлена возможность выступить перед ЛАГ, он стремился присутствовать, чтобы арабы его выслушали, а мы стремились выслушать его, также как мы стремимся выслушать все стороны, без этого мы не сможем внести эффективный вклад в нахождении решения", - отметил бен Фархан.
ЛАГ в 2022 году создал контактную группу, в которую вошли министры иностранных дел Египта
, Алжира
, Ирака
, Иордании
, ОАЭ
, Саудовской Аравии, Судана
, а также генеральный секретарь региональной организации. Министры посетили Москву и Киев.
Ранее арабские дипломаты неоднократно заявляли о нейтралитете стран региона по отношению к кризису на Украине. В частности, в итоговом заявлении прошедшего в ноябре 2022 года в Алжире саммита ЛАГ лидеры арабского мира заявили о приверженности принципу нейтралитета и общеарабской позиции по конфликту на Украине.
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