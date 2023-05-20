Страны "Большой семерки" ускорят отказ от российских энергоносителей
Страны G7 ускорят поэтапный отказ от зависимости от российских энергоносителей
© AP Photo / Andrew HarnikЛоготип саммита G7 в Японии
© AP Photo / Andrew Harnik
Логотип саммита G7 в Японии. Архивное фото
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. G7 ускорят поэтапный отказ от зависимости от российских энергоносителей, говорится в итоговом коммюнике.
"Необходимо ускорить поэтапный отказ от нашей зависимости от российских энергоносителей, включая энергосбережение и сокращение потребностей в газе, в соответствии с нашими Парижскими обязательствами", - говорится в документе, где добавляется, что необходимо устранить влияние ситуации на Украине на "поставки энергии, цены на газ и инфляцию, понимая первостепенную необходимость ускорить переход на чистую энергию".
В Москве неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Страны G7 считают, что увеличение инвестиций в сферу СПГ может быть уместно как временная мера для избавления от зависимости от российских энергоносителей.
В качестве одной из мер для снижения зависимости от ископаемого топлива страны называют использование ядерной энергетики.
Кроме того, страны повторили намерение отказа от ископаемых видов топлива. "Мы подчеркиваем наше обязательство ускорить поэтапный отказ от ископаемых видов топлива для достижения нетто-нуля в энергетических системах к 2050 году в соответствии с направлениями, необходимыми для ограничения повышения температуры не выше 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем", - сообщается в коммюнике.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.