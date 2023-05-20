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ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области - РИА Новости, 20.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:21 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/zaporozhe-1873084866.html
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области - РИА Новости, 20.05.2023
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли два населенных пункта в Запорожской области в течение пятницы, погиб один человек, сообщил журналистам представитель экстренных... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T10:21
2023-05-20T10:21
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли два населенных пункта в Запорожской области в течение пятницы, погиб один человек, сообщил журналистам представитель экстренных служб. "19 мая в селе Роздол Михайловского района огонь велся прицельно по населенному пункту. Один человек погиб. 19 мая около 22.00 огневой атаке украинских нацистов подверглось село Новомихайловка Черниговского района. Зафиксировано три прилета в здание Дома культуры. Пострадавших нет", - сказал представитель экстренных служб.
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запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области

ВСУ в пятницу обстреляли два населенных пункта в Запорожской области, есть погибший

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли два населенных пункта в Запорожской области в течение пятницы, погиб один человек, сообщил журналистам представитель экстренных служб.
"19 мая в селе Роздол Михайловского района огонь велся прицельно по населенному пункту. Один человек погиб. 19 мая около 22.00 огневой атаке украинских нацистов подверглось село Новомихайловка Черниговского района. Зафиксировано три прилета в здание Дома культуры. Пострадавших нет", - сказал представитель экстренных служб.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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