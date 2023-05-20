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ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области

ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области - РИА Новости, 20.05.2023

ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области

Украинские боевики обстреляли два населенных пункта в Запорожской области в течение пятницы, погиб один человек, сообщил журналистам представитель экстренных... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T10:21

2023-05-20T10:21

2023-05-20T10:21

специальная военная операция на украине

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли два населенных пункта в Запорожской области в течение пятницы, погиб один человек, сообщил журналистам представитель экстренных служб. "19 мая в селе Роздол Михайловского района огонь велся прицельно по населенному пункту. Один человек погиб. 19 мая около 22.00 огневой атаке украинских нацистов подверглось село Новомихайловка Черниговского района. Зафиксировано три прилета в здание Дома культуры. Пострадавших нет", - сказал представитель экстренных служб.

запорожская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, происшествия