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ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области - РИА Новости, 20.05.2023
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли два населенных пункта в Запорожской области в течение пятницы, погиб один человек, сообщил журналистам представитель экстренных... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T10:21
2023-05-20T10:21
2023-05-20T10:21
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли два населенных пункта в Запорожской области в течение пятницы, погиб один человек, сообщил журналистам представитель экстренных служб. "19 мая в селе Роздол Михайловского района огонь велся прицельно по населенному пункту. Один человек погиб. 19 мая около 22.00 огневой атаке украинских нацистов подверглось село Новомихайловка Черниговского района. Зафиксировано три прилета в здание Дома культуры. Пострадавших нет", - сказал представитель экстренных служб.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области
ВСУ в пятницу обстреляли два населенных пункта в Запорожской области, есть погибший