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Белый дом заявил о стремлении избежать начала третьей мировой войны
Белый дом заявил о стремлении избежать начала третьей мировой войны - РИА Новости, 20.05.2023
Белый дом заявил о стремлении избежать начала третьей мировой войны
США, оказывая военную помощь Украине, стремятся не допустить, чтобы эскалация напряженности переросла в начало третьей мировой войны, заявил помощник президента РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T04:23
2023-05-20T04:23
2023-05-20T09:00
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. США, оказывая военную помощь Украине, стремятся не допустить, чтобы эскалация напряженности переросла в начало третьей мировой войны, заявил помощник президента Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан. "Базовое мнение президента (Джо Байдена. — Прим. ред.) заключается в том, что мы намерены сделать все возможное, чтобы поддержать Украину, которая стремится отстоять свои суверенитет и территориальную целостность. При этом мы намерены поступать таким образом, чтобы избежать начала третьей мировой войны", - сказал он.Так Салливан прокомментировал последнее решение США поддержать начало обучения украинских летчиков пилотированию F-16 и сопряженные с этим риски эскалации конфликта на Украине. При этом он отметил, что американская сторона отслеживает реакцию России при поставках Киеву тех или иных разновидностей вооружений.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений постсоветской республике. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230425/lavrov-1867745387.html
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сша, украина, москва, джейк салливан, джо байден, f-16, в мире
США, Украина, Москва, Джейк Салливан, Джо Байден, F-16, В мире
Белый дом заявил о стремлении избежать начала третьей мировой войны
Белый дом: США стремятся избежать начала третьей мировой войны при оказании помощи Киеву