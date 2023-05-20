https://ria.ru/20230520/urbanizatsiya-1873585350.html

Эксперт: страны Африки демонстрируют самые высокие темпы урбанизации в мире

Эксперт: страны Африки демонстрируют самые высокие темпы урбанизации в мире - РИА Новости, 23.05.2023

Эксперт: страны Африки демонстрируют самые высокие темпы урбанизации в мире

Страны Африки демонстрируют самые высокие темпы урбанизации в мире, городское население континента увеличивается ежегодно на 24 миллиона человек, заявил РИА... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-20T13:01

2023-05-20T13:01

2023-05-23T13:11

африка

оэср

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Страны Африки демонстрируют самые высокие темпы урбанизации в мире, городское население континента увеличивается ежегодно на 24 миллиона человек, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов. "Страны Африки демонстрируют сейчас самые высокие темпы урбанизации в мире – 4,5% в год", - сказал он. Согласно международной консалтинговой компании McKinsey&Co, африканские города ежегодно пополняются на 24 миллиона новых жителей, добавил эксперт. "Таким образом, города континента стремительно превращаются в экономические центры с относительно небольшой площадью, но значительной покупательной способностью", - подчеркнул Свиридов. "К 2050 году население африканских городов вырастет на 950 миллионов человек, считают в Организации экономического сотрудничества и развития", - заключил он. Сегодня население Африки насчитывает около 1,44 миллиарда человек, а 25 мая во всем мире и на Африканском континенте традиционно отмечается День Африки.

https://ria.ru/20230518/afrika-1872575999.html

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

африка, оэср, высшая школа экономики (вшэ)