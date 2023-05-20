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Эксперт: страны Африки демонстрируют самые высокие темпы урбанизации в мире - РИА Новости, 23.05.2023
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13:01 20.05.2023 (обновлено: 13:11 23.05.2023)
https://ria.ru/20230520/urbanizatsiya-1873585350.html
Эксперт: страны Африки демонстрируют самые высокие темпы урбанизации в мире
Эксперт: страны Африки демонстрируют самые высокие темпы урбанизации в мире - РИА Новости, 23.05.2023
Эксперт: страны Африки демонстрируют самые высокие темпы урбанизации в мире
Страны Африки демонстрируют самые высокие темпы урбанизации в мире, городское население континента увеличивается ежегодно на 24 миллиона человек, заявил РИА... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-20T13:01
2023-05-23T13:11
африка
оэср
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Страны Африки демонстрируют самые высокие темпы урбанизации в мире, городское население континента увеличивается ежегодно на 24 миллиона человек, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов. "Страны Африки демонстрируют сейчас самые высокие темпы урбанизации в мире – 4,5% в год", - сказал он. Согласно международной консалтинговой компании McKinsey&amp;Co, африканские города ежегодно пополняются на 24 миллиона новых жителей, добавил эксперт. "Таким образом, города континента стремительно превращаются в экономические центры с относительно небольшой площадью, но значительной покупательной способностью", - подчеркнул Свиридов. "К 2050 году население африканских городов вырастет на 950 миллионов человек, считают в Организации экономического сотрудничества и развития", - заключил он. Сегодня население Африки насчитывает около 1,44 миллиарда человек, а 25 мая во всем мире и на Африканском континенте традиционно отмечается День Африки.
https://ria.ru/20230518/afrika-1872575999.html
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африка, оэср, высшая школа экономики (вшэ)
Африка, ОЭСР, Высшая школа экономики (ВШЭ)

Эксперт: страны Африки демонстрируют самые высокие темпы урбанизации в мире

© AFP 2023 / EDUARDO SOTERASВид на город Харгейса, Сомалиленд
Вид на город Харгейса, Сомалиленд - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AFP 2023 / EDUARDO SOTERAS
Вид на город Харгейса, Сомалиленд
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Страны Африки демонстрируют самые высокие темпы урбанизации в мире, городское население континента увеличивается ежегодно на 24 миллиона человек, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов.
"Страны Африки демонстрируют сейчас самые высокие темпы урбанизации в мире – 4,5% в год", - сказал он.
Согласно международной консалтинговой компании McKinsey&Co, африканские города ежегодно пополняются на 24 миллиона новых жителей, добавил эксперт.
"Таким образом, города континента стремительно превращаются в экономические центры с относительно небольшой площадью, но значительной покупательной способностью", - подчеркнул Свиридов.
"К 2050 году население африканских городов вырастет на 950 миллионов человек, считают в Организации экономического сотрудничества и развития", - заключил он.
Сегодня население Африки насчитывает около 1,44 миллиарда человек, а 25 мая во всем мире и на Африканском континенте традиционно отмечается День Африки.
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