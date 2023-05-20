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ВСУ потеряли около 115 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 20.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:31 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/ukraina-1873098231.html
ВСУ потеряли около 115 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ потеряли около 115 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 20.05.2023
ВСУ потеряли около 115 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T12:31
2023-05-20T12:31
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
харьковская область
киев
безопасность
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данном направлении уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве. На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Площанка и Кузьмино Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Кременная Луганской народной республики ликвидированы две украинские диверсионно-разведывательные группы. "Потери противника составили более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20230520/ukraina-1873083535.html
луганская народная республика
харьковская область
киев
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луганская народная республика, харьковская область, киев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Киев, Безопасность
ВСУ потеряли около 115 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли около 115 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данном направлении уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Площанка и Кузьмино Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Кременная Луганской народной республики ликвидированы две украинские диверсионно-разведывательные группы.
"Потери противника составили более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сказали в министерстве.
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