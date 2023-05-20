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МЧС ввело новый порядок информирования туристами о маршрутах передвижения - РИА Новости, 20.05.2023
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05:55 20.05.2023 (обновлено: 05:57 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/turisty-1873068402.html
МЧС ввело новый порядок информирования туристами о маршрутах передвижения
МЧС ввело новый порядок информирования туристами о маршрутах передвижения - РИА Новости, 20.05.2023
МЧС ввело новый порядок информирования туристами о маршрутах передвижения
МЧС РФ внесло изменения в порядок информирования туристами о маршрутах передвижения, в соответствии с новыми требованиями необходимо сообщать в ведомство о... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T05:55
2023-05-20T05:57
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. МЧС РФ внесло изменения в порядок информирования туристами о маршрутах передвижения, в соответствии с новыми требованиями необходимо сообщать в ведомство о любых маршрутах передвижения в природной среде, связанных с повышенным риском для жизни. Отмечается, что документ уже зарегистрирован в Минюсте России и вступил в действие. Оповестить ведомство можно любым удобным способом: по интернету через официальный сайт МЧС России или сайт территориального органа МЧС России, заказным письмом с уведомлением о доставке или лично в территориальном органе МЧС России, добавили в ведомстве. Уточняется, что теперь разрешено уведомлять о маршруте передвижения и учреждения, находящиеся в ведении МЧС России. Для этого нужно лично обратиться в ближайшее к месту маршрута учреждение. Представители туристских организаций, инструкторы-проводники и туристы всегда обязаны информировать МЧС России за 10 дней до начала путешествия, подчеркнули в ведомстве. Уведомление необходимо направить в территориальное подразделение ведомства в субъекте Российской Федерации, на территории которого начинается путешествие. "Горные турмаршруты становятся все более привлекательными для любителей активного отдыха. Важно помнить, что для неподготовленных путешественников горные тропы могут нести массу опасностей. Прежде чем планировать свое путешествие, необходимо ознакомиться с местностью маршрута, оценить его протяженность, степень сложности, свои возможности и физподготовку", - предупреждает МЧС.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС ввело новый порядок информирования туристами о маршрутах передвижения

МЧС внесло изменения в порядок информирования туристами о маршрутах передвижения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. МЧС РФ внесло изменения в порядок информирования туристами о маршрутах передвижения, в соответствии с новыми требованиями необходимо сообщать в ведомство о любых маршрутах передвижения в природной среде, связанных с повышенным риском для жизни.
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"Соответствующий приказ МЧС России устанавливает новые требования к информированию туристами МЧС России о маршрутах передвижения. Информировать МЧС России необходимо о любых маршрутах передвижения в природной среде, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов и их имуществу. Это путешествия по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.
Отмечается, что документ уже зарегистрирован в Минюсте России и вступил в действие.
Оповестить ведомство можно любым удобным способом: по интернету через официальный сайт МЧС России или сайт территориального органа МЧС России, заказным письмом с уведомлением о доставке или лично в территориальном органе МЧС России, добавили в ведомстве.
Уточняется, что теперь разрешено уведомлять о маршруте передвижения и учреждения, находящиеся в ведении МЧС России. Для этого нужно лично обратиться в ближайшее к месту маршрута учреждение.
Представители туристских организаций, инструкторы-проводники и туристы всегда обязаны информировать МЧС России за 10 дней до начала путешествия, подчеркнули в ведомстве. Уведомление необходимо направить в территориальное подразделение ведомства в субъекте Российской Федерации, на территории которого начинается путешествие.
"Горные турмаршруты становятся все более привлекательными для любителей активного отдыха. Важно помнить, что для неподготовленных путешественников горные тропы могут нести массу опасностей. Прежде чем планировать свое путешествие, необходимо ознакомиться с местностью маршрута, оценить его протяженность, степень сложности, свои возможности и физподготовку", - предупреждает МЧС.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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