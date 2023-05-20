https://ria.ru/20230520/tokmak-1873156700.html
Силы ПВО отразили атаку украинских войск на запорожский город Токмак
Силы ПВО отразили атаку украинских войск на запорожский город Токмак - РИА Новости, 20.05.2023
Силы ПВО отразили атаку украинских войск на запорожский город Токмак
Город Токмак в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск, атака отражена силами противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T19:32
2023-05-20T19:32
2023-05-20T19:32
специальная военная операция на украине
токмак
владимир рогов
запорожская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Город Токмак в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск, атака отражена силами противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, успешно отработала система ПВО. "Удар боевиков ВСУ по мирным жителям был перехвачен", - подчеркнул он.
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токмак, владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО отразили атаку украинских войск на запорожский город Токмак
Рогов сообщил, что силы ПВО отразили атаку украинских войск на запорожский город Токмак