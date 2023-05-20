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Силы ПВО отразили атаку украинских войск на запорожский город Токмак - РИА Новости, 20.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/tokmak-1873156700.html
Силы ПВО отразили атаку украинских войск на запорожский город Токмак
Силы ПВО отразили атаку украинских войск на запорожский город Токмак - РИА Новости, 20.05.2023
Силы ПВО отразили атаку украинских войск на запорожский город Токмак
Город Токмак в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск, атака отражена силами противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T19:32
2023-05-20T19:32
специальная военная операция на украине
токмак
владимир рогов
запорожская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Город Токмак в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск, атака отражена силами противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, успешно отработала система ПВО. "Удар боевиков ВСУ по мирным жителям был перехвачен", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230520/spetsoperatsiya-1873009955.html
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токмак, владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО отразили атаку украинских войск на запорожский город Токмак

Рогов сообщил, что силы ПВО отразили атаку украинских войск на запорожский город Токмак

© РИА Новости / Мария МарикянТокмак, Запорожская область
Токмак, Запорожская область - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Токмак, Запорожская область. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Город Токмак в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск, атака отражена силами противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Город Токмак подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, успешно отработала система ПВО.
"Удар боевиков ВСУ по мирным жителям был перехвачен", - подчеркнул он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.05.2023
Вчера, 15:30
 
Специальная военная операция на УкраинеТокмакВладимир РоговЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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