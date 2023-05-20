https://ria.ru/20230520/tokmak-1873156700.html

Силы ПВО отразили атаку украинских войск на запорожский город Токмак

Силы ПВО отразили атаку украинских войск на запорожский город Токмак - РИА Новости, 20.05.2023

Силы ПВО отразили атаку украинских войск на запорожский город Токмак

Город Токмак в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск, атака отражена силами противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T19:32

2023-05-20T19:32

2023-05-20T19:32

специальная военная операция на украине

токмак

владимир рогов

запорожская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Город Токмак в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск, атака отражена силами противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, успешно отработала система ПВО. "Удар боевиков ВСУ по мирным жителям был перехвачен", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230520/spetsoperatsiya-1873009955.html

токмак

запорожская область

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токмак, владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины