https://ria.ru/20230520/terrorizm-1873105461.html

Страны G7 подтвердили приверженность сотрудничеству в борьбе с терроризмом

Страны G7 подтвердили приверженность сотрудничеству в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 20.05.2023

Страны G7 подтвердили приверженность сотрудничеству в борьбе с терроризмом

Страны G7 подтвердили приверженность сотрудничеству в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также с трансграничной преступностью и распространением... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T12:59

2023-05-20T12:59

2023-05-20T12:59

в мире

g7

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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Страны G7 подтвердили приверженность сотрудничеству в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также с трансграничной преступностью и распространением синтетических наркотиков, говорится в заявлении лидеров G7, принятом на саммите "группы семи" в Хиросиме. "Мы подтверждаем нашу твердую приверженность совместной работе со всеми соответствующими акторами в противодействии всем формам терроризма и насильственного экстремизма, как в онлайне, так и в офлайне, равно как и организованной преступности, включая контрабанду наркотиков, контрабанду людей, сексуальное насилие над детьми и эксплуатацию детей, коррупцию, мошенничество, похищение интеллектуальной собственности, использование программ-вымогателей, киберпреступность и преступления против окружающей среды, а также отмывание денег и финансирование терроризма, и осуществлять эту деятельность единообразно, скоординировано, инклюзивно и прозрачно, с опорой на права человека и с учетом гендерных особенностей", - говорится в заявлении. "В борьбе с использованием новых и перспективных технологий в террористических целях и злоупотреблением технологиями в преступных целях мы продолжим прилагать все усилия к усилению глобального сотрудничества и возможностей цифрового ответа на эти вызовы", - далее говорится в документе. "Развивая наши совместные усилия в этой сфере…, мы призываем частный сектор активизировать усилия по противодействию распространению террористического и насильственно-экстремистского контента в интернете, сделать приоритетом внедрение мер безопасности на стадии разработки (программных продуктов – ред.) и, в особенности, остановить сексуальную эксплуатацию и насилие над детьми на его платформах", - также сказано в заявлении. Лидеры G7 заявили о поддержке подписания странами-партнерами "семерки" Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и Конвенции ООН против коррупции, а также соответствующих документов Европейского Союза, способствующих эффективной борьбе с трансграничной преступностью. Лидеры "семерки" признали значительную опасность нелегального распространения синтетических наркотиков и договорились усилить сотрудничество в борьбе с ними, в том числе совместно с другими странами, готовыми к такому сотрудничеству, и с частным сектором, говорится в коммюнике.

https://ria.ru/20230520/taliby-1873095971.html

https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, g7