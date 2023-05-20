Лидеры G7 приветствуют контроль за военными технологиями
Лидеры G7 приветствуют контроль за технологиями, применяемыми в военных целях
© AP Photo / Stefan RousseauЛидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме
© AP Photo / Stefan Rousseau
Лидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме
ХИРОСИМА, 20 мая - РИА Новости. Лидеры G7 приветствуют шаги по исследованиям и экспортному контролю за материалами и технологиями, которые могут применяться в военных целях, говорится в заявлении лидеров G7, принятом на саммите в Хиросиме.
"Мы приветствуем шаги для укрепления эффективного и ответственного экспортного контроля материалов, технологий и исследований, которые могут быть использованы в военных целях", - сообщается в итоговом заявлении.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.