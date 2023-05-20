Страны G7 призвали талибов выполнять обязательства по борьбе с терроризмом
Страны G7 призвали талибов выполнять обязательства по борьбе с терроризмом в Афганистане
© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы* в провинции Панджшер
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
Талибы* в провинции Панджшер. Архивное фото
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. Страны G7 призвали правящее в Афганистане движение "Талибан"* выполнять свои обязательства по борьбе с терроризмом, говорится в коммюнике по итогам саммита.
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"Мы с глубокой озабоченностью отмечаем возросшие угрозы стабильности и тяжелую гуманитарную и экономическую ситуацию в Афганистане. Призываем "Талибан"* выполнить свои обязательства по борьбе с терроризмом и гарантировать то, чтобы территория Афганистана не использовалась для угроз или нападения на какую-либо страну, для планирования или финансирования террористических актов, а также для укрывательства и подготовки террористов", - говорится в документе.
Страны организации выразили решительное несогласие с систематическими нарушениями талибами прав человека и основных свобод.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность