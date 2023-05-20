https://ria.ru/20230520/taliby-1873095971.html

Страны G7 призвали талибов выполнять обязательства по борьбе с терроризмом

Страны G7 призвали талибов выполнять обязательства по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 20.05.2023

Страны G7 призвали талибов выполнять обязательства по борьбе с терроризмом

Страны G7 призвали правящее в Афганистане движение "Талибан"* выполнять свои обязательства по борьбе с терроризмом, говорится в коммюнике по итогам саммита. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T12:15

2023-05-20T12:15

2023-05-20T12:15

в мире

афганистан

хиросима (префектура)

япония

оон

талибан

g7

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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. Страны G7 призвали правящее в Афганистане движение "Талибан"* выполнять свои обязательства по борьбе с терроризмом, говорится в коммюнике по итогам саммита. Страны организации выразили решительное несогласие с систематическими нарушениями талибами прав человека и основных свобод. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220803/oon-1807114209.html

афганистан

хиросима (префектура)

япония

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, афганистан, хиросима (префектура), япония, оон, талибан, g7