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Страны G7 призвали талибов выполнять обязательства по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 20.05.2023
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12:15 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/taliby-1873095971.html
Страны G7 призвали талибов выполнять обязательства по борьбе с терроризмом
Страны G7 призвали талибов выполнять обязательства по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 20.05.2023
Страны G7 призвали талибов выполнять обязательства по борьбе с терроризмом
Страны G7 призвали правящее в Афганистане движение "Талибан"* выполнять свои обязательства по борьбе с терроризмом, говорится в коммюнике по итогам саммита. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T12:15
2023-05-20T12:15
в мире
афганистан
хиросима (префектура)
япония
оон
талибан
g7
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. Страны G7 призвали правящее в Афганистане движение "Талибан"* выполнять свои обязательства по борьбе с терроризмом, говорится в коммюнике по итогам саммита. Страны организации выразили решительное несогласие с систематическими нарушениями талибами прав человека и основных свобод. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, афганистан, хиросима (префектура), япония, оон, талибан, g7
В мире, Афганистан, Хиросима (префектура), Япония, ООН, Талибан, G7
Страны G7 призвали талибов выполнять обязательства по борьбе с терроризмом

Страны G7 призвали талибов выполнять обязательства по борьбе с терроризмом в Афганистане

© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы* в провинции Панджшер
Талибы* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
Талибы* в провинции Панджшер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. Страны G7 призвали правящее в Афганистане движение "Талибан"* выполнять свои обязательства по борьбе с терроризмом, говорится в коммюнике по итогам саммита.
«
"Мы с глубокой озабоченностью отмечаем возросшие угрозы стабильности и тяжелую гуманитарную и экономическую ситуацию в Афганистане. Призываем "Талибан"* выполнить свои обязательства по борьбе с терроризмом и гарантировать то, чтобы территория Афганистана не использовалась для угроз или нападения на какую-либо страну, для планирования или финансирования террористических актов, а также для укрывательства и подготовки террористов", - говорится в документе.
Страны организации выразили решительное несогласие с систематическими нарушениями талибами прав человека и основных свобод.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
В ООН стремятся побудить "Талибан"* отмежеваться от "Аль-Каиды"**
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В миреАфганистанХиросима (префектура)ЯпонияООНТалибанG7
 
 
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