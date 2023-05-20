https://ria.ru/20230520/sudan-1873116004.html

Посольство Катара в Судане подверглось нападению

Посольство Катара в Судане подверглось нападению - РИА Новости, 20.05.2023

Посольство Катара в Судане подверглось нападению

Посольство Катара в Судане подверглось нападению и разграблению вооруженными людьми, сообщило в субботу министерство иностранных дел Катара в Twitter. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T14:27

2023-05-20T14:27

2023-05-20T14:27

в мире

судан

катар

саудовская аравия

столкновения в хартуме

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ДОХА, 20 мая - РИА Новости. Посольство Катара в Судане подверглось нападению и разграблению вооруженными людьми, сообщило в субботу министерство иностранных дел Катара в Twitter. "Мы осуждаем нападение и вандализм в отношении нашего посольства нерегулярными вооруженными формированиями в Хартуме", - говорится в заявлении министерства. В министерстве уточнили, что в момент нападения на посольство никто из дипломатов не пострадал, так как весь дипломатический состав дипмиссии был эвакуирован. "Мы подчеркиваем необходимость избавить посольства и дипломатические представительства от последствий боевых действий в Судане", - призвали в МИД Катара. Ранее боевики напали в Хартуме на диппредставительства и дома дипломатов многих стран, включая Кувейт, Оман, Саудовскую Аравию и Иорданию. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений 702 человек погибли и 5 687 получили ранения. Ситуация в стране не улучшается, несмотря на переговоры делегаций сторон в саудовской Джидде. Ранее представитель МИД Саудовской Аравии сообщал, что переговоры ведутся через посредников, их цель - добиться устойчивого кратковременного перемирия. В то же время телеканал Al-Arabiya 12 мая со ссылкой на источники сообщил, что конфликтующие в Судане правительственная армия и СБР впервые подписали соглашение, в котором обязались предпринять все возможное, чтобы избжать вреда для гражданских лиц. Заключенное соглашение стало первым между армией и СБР с начала конфликта 15 апреля. Согласно пунктам соглашения, стороны обязуются воздерживаться от любых нападений, которые могут причинить вред гражданскому населению, а также предпринять все меры предосторожности, чтобы не причинять вред гражданскому населению, разрешить всем гражданским лицам в Судане покинуть районы боевых действий и осажденные районы, защищать медицинских работников и общественные учреждения в Судане.

https://ria.ru/20230512/sudan-1871262839.html

https://ria.ru/20230503/sudan-1869348116.html

судан

катар

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, судан, катар, саудовская аравия, столкновения в хартуме