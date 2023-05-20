https://ria.ru/20230520/spetsoperatsiya-1873167273.html

Спецоперация, 20 мая: Пригожин сообщил о полном освобождении Артемовска

Спецоперация, 20 мая: Пригожин сообщил о полном освобождении Артемовска - РИА Новости, 20.05.2023

Спецоперация, 20 мая: Пригожин сообщил о полном освобождении Артемовска

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил в субботу, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T21:37

2023-05-20T21:37

2023-05-20T21:37

специальная военная операция на украине

в мире

g7

украина

евгений пригожин

ли хуэй

денис пушилин

международный уголовный суд

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил в субботу, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском. Спецпредставитель КНР по Евразии Ли Хуэй, как ожидается, посетит Москву на следующей неделе. Лидеры стран G7 в итоговом заявлении вновь подчеркнули свое намерение оказывать поддержку Киеву "столько, сколько это потребуется". Ход операции Боевые расчеты РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО сорвали попытку украинских войск провести ротацию личного состава в ЛНР, рассказал РИА Новости командир батареи с позывным "Обь". Украинские военные пытались вести разведку передовых подразделений ВС РФ на южнодонецком направлении в районе Новоселовки, но были уничтожены, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" полковник Александр Гордеев. Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки 12 американских снарядов HIMARS и британских ракет Storm Shadow, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В ведомстве также рассказали, что на южно-донецком и запорожском направлениях российские войска за сутки уничтожили до 85 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубицу "Мста-Б". Как также рассказали в российском МО, на херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, а также две бронемашины и три автомобиля. В ведомстве также поделились информацией о потерях Киева на донецком направлении: за сутки были уничтожены до 210 украинских военных и 8 единиц техники, а также два склада с вооружением и боеприпасами. В МО также сообщили, что Украина потеряла более 95 военнослужащих и наемников за сутки на артемовском направлении, на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 115 военнослужащих. Международная обстановка Африканская мирная инициатива по Украине находится еще в процессе обсуждения, заявил РИА Новости посол Арабской Республики Египет в Российской Федерации Назих Наггари. Спецпредставитель КНР по Евразии Ли Хуэй, как ожидается, посетит Москву на следующей неделе, сообщил в субботу журналистам информированный источник. Ассамблея государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) считает, что Россия запугала судей и прокурора этой инстанции объявлением их в розыск, говорится в заявлении. МВД России в пятницу объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана. Указывалось, что он разыскивается по статье УК. Председатель СК Александр Бастрыкин заявлял, что Следственный комитет РФ скоро объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. СК 20 марта возбудил уголовное дело на судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Айталы и Серхио Годинеса и прокурора Карима Хана. Саммит G7 Президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме намерен объявить о выделении нового пакета помощи Украине на сумму порядка 375 миллионов долларов, сообщило в пятницу издание Politico со ссылкой на неназванных должностных лиц. Лидеры стран G7 в итоговом заявлении вновь подчеркнули свое намерение оказывать поддержку Киеву "столько, сколько это потребуется". Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на полях саммита "Группы семи" (G7) в Японии, поблагодарил Британию за лидерство в международной коалиции, выступающей за предоставление истребителей украинской армии. Поставки оружия Украине США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве, заявил на брифинге советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он также заявил, что США в вопросе поставок истребителей F-16 исходят из того, что не поддерживают атаки Киева по целям на российской территории. Кроме того, согласно его заявлению, F-16 не входят в число наиболее необходимых для Киева вооружений на данном этапе конфликта. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что на следующей неделе пройдет новое заседание в формате "Рамштайн", главным приоритетом для Киева является укрепление системы ПВО. Освобожденный Артемовск Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил в субботу, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском. Глава крымского парламента Владимир Константинов поздравил жителей освобожденного Артемовска с избавлением от гнета "нацистского киевского режима". Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что инициировал учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики за освобождение Артемовска. Также он заявил, что освобождение Артемовска имеет особый символизм, так как оно произошло спустя год после сдачи в плен последних боевиков в Мариуполе. Пушилин также рассказал, что после установления контроля над Артемовском нужно идти дальше и одновременно отстраивать разрушенные украинским режимом населенные пункты ДНР.

https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html

https://ria.ru/20230517/ukraina-1872260492.html

https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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