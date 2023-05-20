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Российские военные уничтожили украинскую РЛС под Харьковом
Российские военные уничтожили украинскую РЛС под Харьковом - РИА Новости, 20.05.2023
Российские военные уничтожили украинскую РЛС под Харьковом
Российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы из США AN/TPQ-50, сообщило в субботу министерство РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T12:39
2023-05-20T12:39
2023-05-20T12:39
специальная военная операция на украине
харьковская область
сша
россия
безопасность
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы из США AN/TPQ-50, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Копанки Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении. Всего за сутки российские военные поразили 72 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 89 районах, отмечает МО РФ.
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РИА Новости
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харьковская область, сша, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, США, Россия, Безопасность
Российские военные уничтожили украинскую РЛС под Харьковом
Минобороны: под Харьковом уничтожена украинская РЛС контрбатарейной борьбы из США
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы из США AN/TPQ-50, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Копанки Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении.
Всего за сутки российские военные поразили 72 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 89 районах, отмечает МО РФ.
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