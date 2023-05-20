https://ria.ru/20230520/spetsoperatsiya-1873099528.html

Российские военные уничтожили украинскую РЛС под Харьковом

Российские военные уничтожили украинскую РЛС под Харьковом - РИА Новости, 20.05.2023

Российские военные уничтожили украинскую РЛС под Харьковом

Российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы из США AN/TPQ-50, сообщило в субботу министерство РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T12:39

2023-05-20T12:39

2023-05-20T12:39

специальная военная операция на украине

харьковская область

сша

россия

безопасность

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы из США AN/TPQ-50, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Копанки Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении. Всего за сутки российские военные поразили 72 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 89 районах, отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873097701.html

харьковская область

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, сша, россия, безопасность