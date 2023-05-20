Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили украинскую РЛС под Харьковом - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/spetsoperatsiya-1873099528.html
Российские военные уничтожили украинскую РЛС под Харьковом
Российские военные уничтожили украинскую РЛС под Харьковом - РИА Новости, 20.05.2023
Российские военные уничтожили украинскую РЛС под Харьковом
Российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы из США AN/TPQ-50, сообщило в субботу министерство РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T12:39
2023-05-20T12:39
специальная военная операция на украине
харьковская область
сша
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864389713_46:0:2809:1554_1920x0_80_0_0_5f5c99ab6e390a096d6052a729b42cb6.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы из США AN/TPQ-50, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Копанки Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении. Всего за сутки российские военные поразили 72 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 89 районах, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873097701.html
харьковская область
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864389713_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_c3f7d92819d7e9fed6c5e7d925a512ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, сша, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, США, Россия, Безопасность
Российские военные уничтожили украинскую РЛС под Харьковом

Минобороны: под Харьковом уничтожена украинская РЛС контрбатарейной борьбы из США

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ на позиции в зоне СВО
Зенитно-ракетный комплекс Бук-М3 ПВО ЮВО ВС РФ на позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ на позиции в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы из США AN/TPQ-50, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Копанки Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении.
Всего за сутки российские военные поразили 72 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 89 районах, отмечает МО РФ.
Минобороны РФ о потерях среди наемников на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
ВС России уничтожили более 95 военных ВСУ на Артемовском направлении
Вчера, 12:29
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьСШАРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала