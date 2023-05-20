https://ria.ru/20230520/spetsoperatsiya-1873098077.html

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 20.05.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях

На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска за сутки уничтожили до 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубицу "Мста-Б",... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T12:31

2023-05-20T12:31

2023-05-20T12:36

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

угледар

донецкая народная республика

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска за сутки уничтожили до 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубицу "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение противнику в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики. За сутки уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и одна гаубица "Мста-Б"", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873097701.html

россия

угледар

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, угледар, донецкая народная республика