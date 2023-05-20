https://ria.ru/20230520/spetsoperatsiya-1873098077.html
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 20.05.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях
На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска за сутки уничтожили до 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубицу "Мста-Б",... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T12:31
2023-05-20T12:31
2023-05-20T12:36
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
угледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска за сутки уничтожили до 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубицу "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение противнику в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики. За сутки уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и одна гаубица "Мста-Б"", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873097701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, угледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Угледар, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли до 85 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях