https://ria.ru/20230520/spetsoperatsiya-1873097252.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 20.05.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении

"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 210 украинских военных, а также 8 единиц техники и два склада с вооружением и... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T12:25

2023-05-20T12:25

2023-05-20T12:32

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

авдеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 210 украинских военных, а также 8 единиц техники и два склада с вооружением и боеприпасами, сообщили в субботу в Минобороны России."На донецком направлении в результате огня артиллерии и активных действий подразделений "Южной" группировки войск в течение суток уничтожено до 210 украинских военнослужащих, один танк, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также гаубица Д-20. Кроме того, районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873097701.html

россия

авдеевка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, безопасность, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины