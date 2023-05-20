https://ria.ru/20230520/spetsoperatsiya-1873097252.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 20.05.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении
"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 210 украинских военных, а также 8 единиц техники и два склада с вооружением и... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T12:25
2023-05-20T12:25
2023-05-20T12:32
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871950399_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_55a91593216ec986ed1e7c57f17ea88c.jpg
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 210 украинских военных, а также 8 единиц техники и два склада с вооружением и боеприпасами, сообщили в субботу в Минобороны России."На донецком направлении в результате огня артиллерии и активных действий подразделений "Южной" группировки войск в течение суток уничтожено до 210 украинских военнослужащих, один танк, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также гаубица Д-20. Кроме того, районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873097701.html
россия
авдеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871950399_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_9782620122eeb9854c356e2103280f49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении составили до 210 военных и наемников