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Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 20.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:25 20.05.2023 (обновлено: 12:32 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/spetsoperatsiya-1873097252.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 20.05.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении
"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 210 украинских военных, а также 8 единиц техники и два склада с вооружением и... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T12:25
2023-05-20T12:32
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 210 украинских военных, а также 8 единиц техники и два склада с вооружением и боеприпасами, сообщили в субботу в Минобороны России."На донецком направлении в результате огня артиллерии и активных действий подразделений "Южной" группировки войск в течение суток уничтожено до 210 украинских военнослужащих, один танк, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также гаубица Д-20. Кроме того, районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873097701.html
россия
авдеевка
донецкая народная республика
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россия, безопасность, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении составили до 210 военных и наемников

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан"
240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 210 украинских военных, а также 8 единиц техники и два склада с вооружением и боеприпасами, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На донецком направлении в результате огня артиллерии и активных действий подразделений "Южной" группировки войск в течение суток уничтожено до 210 украинских военнослужащих, один танк, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также гаубица Д-20. Кроме того, районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в ведомстве.
Минобороны РФ о потерях среди наемников на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
ВС России уничтожили более 95 военных ВСУ на Артемовском направлении
Вчера, 12:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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