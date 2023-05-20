Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники МЧС в Ростовской области спасли козу из колодца - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
08:42 20.05.2023 (обновлено: 09:19 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/spasateli-1873076269.html
Сотрудники МЧС в Ростовской области спасли козу из колодца
Сотрудники МЧС в Ростовской области спасли козу из колодца - РИА Новости, 20.05.2023
Сотрудники МЧС в Ростовской области спасли козу из колодца
Спасатели вытащили козу из колодца в селе Круглое Азовского района в Ростовской области, сообщили в ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T08:42
2023-05-20T09:19
хорошие новости
происшествия
россия
азовский район
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873078030_0:304:2563:1746_1920x0_80_0_0_d050098a93187d06aa823ecbfdac1c0a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая — РИА Новости. Спасатели вытащили козу из колодца в селе Круглое Азовского района в Ростовской области, сообщили в ГУМЧС России по региону. "Сотрудники МЧС спасли козу из 12-ти метрового колодца", - говорится в материале. К спасателям с просьбой помочь обратилась отчаявшаяся хозяйка животного. Как оказалось, коза выбежала со двора и провалилась в колодец. Прибывшим на место сотрудникам специализированной пожарно-спасательной части ГУМЧС по области понадобилось чуть более часа для спасения животного. Чтобы поднять козу на поверхность, одному из спасателей пришлось спуститься в колодец с помощью альпинистского снаряжения. В результате "спасательной операции" испуганную, но невредимую козу благополучно передали хозяйке.
https://ria.ru/20230519/utyata-1872923467.html
россия
азовский район
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873078030_0:64:2563:1986_1920x0_80_0_0_ea1030d063cb62ceaf0db6e7a36c7b86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, азовский район, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Азовский район, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сотрудники МЧС в Ростовской области спасли козу из колодца

Сотрудники МЧС в Ростовской области спасли козу из двенадцатиметрового колодца

© ГУ МЧС России по Ростовской областиСотрудники МЧС достают козу из 12-ти метрового колодца. Кадр видео
Сотрудники МЧС достают козу из 12-ти метрового колодца. Кадр видео
© ГУ МЧС России по Ростовской области
Сотрудники МЧС достают козу из 12-ти метрового колодца. Кадр видео
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая — РИА Новости. Спасатели вытащили козу из колодца в селе Круглое Азовского района в Ростовской области, сообщили в ГУМЧС России по региону.
"Сотрудники МЧС спасли козу из 12-ти метрового колодца", - говорится в материале.
К спасателям с просьбой помочь обратилась отчаявшаяся хозяйка животного. Как оказалось, коза выбежала со двора и провалилась в колодец.
Прибывшим на место сотрудникам специализированной пожарно-спасательной части ГУМЧС по области понадобилось чуть более часа для спасения животного.
Чтобы поднять козу на поверхность, одному из спасателей пришлось спуститься в колодец с помощью альпинистского снаряжения. В результате "спасательной операции" испуганную, но невредимую козу благополучно передали хозяйке.
Четырех утят достали спасатели из ямы глубиной около трех метров на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
В Москве из трехметровой ямы спасли четырех утят
Вчера, 14:08
 
Хорошие новостиПроисшествияРоссияАзовский районРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала