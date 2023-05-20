https://ria.ru/20230520/spasateli-1873076269.html
Сотрудники МЧС в Ростовской области спасли козу из колодца
Сотрудники МЧС в Ростовской области спасли козу из колодца - РИА Новости, 20.05.2023
Сотрудники МЧС в Ростовской области спасли козу из колодца
Спасатели вытащили козу из колодца в селе Круглое Азовского района в Ростовской области, сообщили в ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T08:42
2023-05-20T08:42
2023-05-20T09:19
хорошие новости
происшествия
россия
азовский район
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая — РИА Новости. Спасатели вытащили козу из колодца в селе Круглое Азовского района в Ростовской области, сообщили в ГУМЧС России по региону. "Сотрудники МЧС спасли козу из 12-ти метрового колодца", - говорится в материале. К спасателям с просьбой помочь обратилась отчаявшаяся хозяйка животного. Как оказалось, коза выбежала со двора и провалилась в колодец. Прибывшим на место сотрудникам специализированной пожарно-спасательной части ГУМЧС по области понадобилось чуть более часа для спасения животного. Чтобы поднять козу на поверхность, одному из спасателей пришлось спуститься в колодец с помощью альпинистского снаряжения. В результате "спасательной операции" испуганную, но невредимую козу благополучно передали хозяйке.
https://ria.ru/20230519/utyata-1872923467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, азовский район, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Азовский район, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сотрудники МЧС в Ростовской области спасли козу из колодца
Сотрудники МЧС в Ростовской области спасли козу из двенадцатиметрового колодца
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая — РИА Новости. Спасатели вытащили козу из колодца в селе Круглое Азовского района в Ростовской области, сообщили в ГУМЧС России по региону.
"Сотрудники МЧС
спасли козу из 12-ти метрового колодца", - говорится в материале.
К спасателям с просьбой помочь обратилась отчаявшаяся хозяйка животного. Как оказалось, коза выбежала со двора и провалилась в колодец.
Прибывшим на место сотрудникам специализированной пожарно-спасательной части ГУМЧС по области понадобилось чуть более часа для спасения животного.
Чтобы поднять козу на поверхность, одному из спасателей пришлось спуститься в колодец с помощью альпинистского снаряжения. В результате "спасательной операции" испуганную, но невредимую козу благополучно передали хозяйке.
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