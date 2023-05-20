https://ria.ru/20230520/sotrudnichestvo-1873150072.html

Власти и бизнес Тюменской области и ДНР обсуждают варианты сотрудничества

Власти и бизнес Тюменской области и ДНР обсуждают варианты сотрудничества - РИА Новости, 20.05.2023

Власти и бизнес Тюменской области и ДНР обсуждают варианты сотрудничества

Губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев обсудили ключевые аспекты сотрудничества... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T18:50

2023-05-20T18:50

2023-05-20T18:53

тюменская область

экономика

тюменская область

донецкая народная республика

тюмень

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 20 мая – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев обсудили ключевые аспекты сотрудничества двух регионов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Встреча состоялась в Тюмени в пятницу в рамках форума "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей". "Обсудили перспективы экономического сотрудничества между нашими регионами. На состоявшемся вчера в Тюмени форуме компании выразили готовность к взаимодействию. Направлений множество. С тюменской стороны – строительство и производство стройматериалов, водоочистка, создание комфортной городской среды. С донецкой – металлургия, машиностроение, химия", – сообщил Моор в своем Telegram-канале. Председатель правительства ДНР в своем Telegram-канале отметил, что в качестве основных точек взаимодействия с Тюменской областью в республике видят строительство и производство строительных материалов. "У тюменских предпринимателей есть возможность разместить свои предприятия на донецкой земле. Кроме того, речь может идти об изготовлении на одном из наших заводов используемых в нефтегазовом комплексе стальных канатов", – добавил Солнцев. Совместные проекты бизнес-сообществ Тюменской области и ДНР получат всестороннюю поддержку. В ближайшее время по поручению Моора в Тюменской области проведут анализ промышленных предприятий ДНР, выполнят финансово-экономический анализ запросов на бизнес-проекты для реализации на территории республики, сообщили в правительстве Тюменской области.

https://ria.ru/20230519/lgoty-1873025266.html

https://ria.ru/20230512/proekt-1871409427.html

тюменская область

донецкая народная республика

тюмень

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, тюменская область, донецкая народная республика, тюмень, александр моор