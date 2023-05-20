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Власти и бизнес Тюменской области и ДНР обсуждают варианты сотрудничества - РИА Новости, 20.05.2023
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Тюменская область
 
18:50 20.05.2023 (обновлено: 18:53 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/sotrudnichestvo-1873150072.html
Власти и бизнес Тюменской области и ДНР обсуждают варианты сотрудничества
Власти и бизнес Тюменской области и ДНР обсуждают варианты сотрудничества - РИА Новости, 20.05.2023
Власти и бизнес Тюменской области и ДНР обсуждают варианты сотрудничества
Губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев обсудили ключевые аспекты сотрудничества... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T18:50
2023-05-20T18:53
тюменская область
экономика
тюменская область
донецкая народная республика
тюмень
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 20 мая – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев обсудили ключевые аспекты сотрудничества двух регионов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Встреча состоялась в Тюмени в пятницу в рамках форума "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей". "Обсудили перспективы экономического сотрудничества между нашими регионами. На состоявшемся вчера в Тюмени форуме компании выразили готовность к взаимодействию. Направлений множество. С тюменской стороны – строительство и производство стройматериалов, водоочистка, создание комфортной городской среды. С донецкой – металлургия, машиностроение, химия", – сообщил Моор в своем Telegram-канале. Председатель правительства ДНР в своем Telegram-канале отметил, что в качестве основных точек взаимодействия с Тюменской областью в республике видят строительство и производство строительных материалов. "У тюменских предпринимателей есть возможность разместить свои предприятия на донецкой земле. Кроме того, речь может идти об изготовлении на одном из наших заводов используемых в нефтегазовом комплексе стальных канатов", – добавил Солнцев. Совместные проекты бизнес-сообществ Тюменской области и ДНР получат всестороннюю поддержку. В ближайшее время по поручению Моора в Тюменской области проведут анализ промышленных предприятий ДНР, выполнят финансово-экономический анализ запросов на бизнес-проекты для реализации на территории республики, сообщили в правительстве Тюменской области.
https://ria.ru/20230519/lgoty-1873025266.html
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экономика, тюменская область, донецкая народная республика, тюмень, александр моор
Тюменская область, Экономика, Тюменская область, Донецкая Народная Республика, Тюмень, Александр Моор

Власти и бизнес Тюменской области и ДНР обсуждают варианты сотрудничества

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 20 мая – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев обсудили ключевые аспекты сотрудничества двух регионов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Встреча состоялась в Тюмени в пятницу в рамках форума "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей".
"Обсудили перспективы экономического сотрудничества между нашими регионами. На состоявшемся вчера в Тюмени форуме компании выразили готовность к взаимодействию. Направлений множество. С тюменской стороны – строительство и производство стройматериалов, водоочистка, создание комфортной городской среды. С донецкой – металлургия, машиностроение, химия", – сообщил Моор в своем Telegram-канале.
Председатель правительства ДНР в своем Telegram-канале отметил, что в качестве основных точек взаимодействия с Тюменской областью в республике видят строительство и производство строительных материалов.
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"У тюменских предпринимателей есть возможность разместить свои предприятия на донецкой земле. Кроме того, речь может идти об изготовлении на одном из наших заводов используемых в нефтегазовом комплексе стальных канатов", – добавил Солнцев.
Совместные проекты бизнес-сообществ Тюменской области и ДНР получат всестороннюю поддержку. В ближайшее время по поручению Моора в Тюменской области проведут анализ промышленных предприятий ДНР, выполнят финансово-экономический анализ запросов на бизнес-проекты для реализации на территории республики, сообщили в правительстве Тюменской области.

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Тюменская областьЭкономикаТюменская областьДонецкая Народная РеспубликаТюменьАлександр Моор
 
 
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