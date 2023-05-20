https://ria.ru/20230520/soglashenie-1873089435.html

"Большая семерка" будет сохранять приверженность Парижскому соглашению

"Большая семерка" будет сохранять приверженность Парижскому соглашению - РИА Новости, 20.05.2023

"Большая семерка" будет сохранять приверженность Парижскому соглашению

Лидеры стран G7 сохраняют приверженность Парижскому соглашению, отмечая также, что цель по достижению нулевых выбросов парниковых газов не позднее 2050 года... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T11:06

2023-05-20T11:06

2023-05-20T11:06

в мире

g7

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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 сохраняют приверженность Парижскому соглашению, отмечая также, что цель по достижению нулевых выбросов парниковых газов не позднее 2050 года остается неизменной, говорится в коммюнике "большой семерки" по итогам саммита. "Наша планета сталкивается с беспрецедентными вызовами, связанными с тройным глобальным кризисом - изменением климата, потерей биоразнообразия и загрязнением окружающей среды, а также с продолжающимся глобальным энергетическим кризисом. Мы непоколебимы в своей приверженности Парижскому соглашению", - говорится в документе. Отмечается, что при этом сохраняется задача, связанная с пределом повышения глобальной температуры на 1,5°C. Лидеры стран "большой семерки" также заявили, что цель по достижению нулевых выбросов парниковых газов не позднее 2050 года остается неизменной. "Мы подчеркиваем нашу серьезную озабоченность, усиленную последними выводами Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК)… по поводу ускорения и усиления последствий изменения климата, и подчеркиваем возросшую срочность сокращения глобальных выбросов парниковых газов примерно на 43% к 2030 году и на 60% к 2035 году по сравнению с уровнем 2019 года в свете последних выводов МГЭИК", - отметили авторы заявления. Кроме того, уточняется, что страны G7 признают важнейшую роль всех крупных экономик в ограничении роста глобальной температуры в текущее и в последующие десятилетия.

https://ria.ru/20220519/soglashenie-1789507555.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, g7