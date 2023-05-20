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"Большая семерка" будет сохранять приверженность Парижскому соглашению - РИА Новости, 20.05.2023
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11:06 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/soglashenie-1873089435.html
"Большая семерка" будет сохранять приверженность Парижскому соглашению
"Большая семерка" будет сохранять приверженность Парижскому соглашению - РИА Новости, 20.05.2023
"Большая семерка" будет сохранять приверженность Парижскому соглашению
Лидеры стран G7 сохраняют приверженность Парижскому соглашению, отмечая также, что цель по достижению нулевых выбросов парниковых газов не позднее 2050 года... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T11:06
2023-05-20T11:06
в мире
g7
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 сохраняют приверженность Парижскому соглашению, отмечая также, что цель по достижению нулевых выбросов парниковых газов не позднее 2050 года остается неизменной, говорится в коммюнике "большой семерки" по итогам саммита. "Наша планета сталкивается с беспрецедентными вызовами, связанными с тройным глобальным кризисом - изменением климата, потерей биоразнообразия и загрязнением окружающей среды, а также с продолжающимся глобальным энергетическим кризисом. Мы непоколебимы в своей приверженности Парижскому соглашению", - говорится в документе. Отмечается, что при этом сохраняется задача, связанная с пределом повышения глобальной температуры на 1,5°C. Лидеры стран "большой семерки" также заявили, что цель по достижению нулевых выбросов парниковых газов не позднее 2050 года остается неизменной. "Мы подчеркиваем нашу серьезную озабоченность, усиленную последними выводами Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК)… по поводу ускорения и усиления последствий изменения климата, и подчеркиваем возросшую срочность сокращения глобальных выбросов парниковых газов примерно на 43% к 2030 году и на 60% к 2035 году по сравнению с уровнем 2019 года в свете последних выводов МГЭИК", - отметили авторы заявления. Кроме того, уточняется, что страны G7 признают важнейшую роль всех крупных экономик в ограничении роста глобальной температуры в текущее и в последующие десятилетия.
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в мире, g7
В мире, G7
"Большая семерка" будет сохранять приверженность Парижскому соглашению

Страны G7 будут сохранять приверженность Парижскому соглашению по климату

© AP Photo / Franck RobichonЛидеры стран G7 перед церемонией возложения цветов в Мемориальном парке мира в рамках саммита в Хиросиме
Лидеры стран G7 перед церемонией возложения цветов в Мемориальном парке мира в рамках саммита в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Franck Robichon
Лидеры стран G7 перед церемонией возложения цветов в Мемориальном парке мира в рамках саммита в Хиросиме
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 сохраняют приверженность Парижскому соглашению, отмечая также, что цель по достижению нулевых выбросов парниковых газов не позднее 2050 года остается неизменной, говорится в коммюнике "большой семерки" по итогам саммита.
"Наша планета сталкивается с беспрецедентными вызовами, связанными с тройным глобальным кризисом - изменением климата, потерей биоразнообразия и загрязнением окружающей среды, а также с продолжающимся глобальным энергетическим кризисом. Мы непоколебимы в своей приверженности Парижскому соглашению", - говорится в документе.
Отмечается, что при этом сохраняется задача, связанная с пределом повышения глобальной температуры на 1,5°C.
Лидеры стран "большой семерки" также заявили, что цель по достижению нулевых выбросов парниковых газов не позднее 2050 года остается неизменной.
Природа - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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"Мы подчеркиваем нашу серьезную озабоченность, усиленную последними выводами Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК)… по поводу ускорения и усиления последствий изменения климата, и подчеркиваем возросшую срочность сокращения глобальных выбросов парниковых газов примерно на 43% к 2030 году и на 60% к 2035 году по сравнению с уровнем 2019 года в свете последних выводов МГЭИК", - отметили авторы заявления.
Кроме того, уточняется, что страны G7 признают важнейшую роль всех крупных экономик в ограничении роста глобальной температуры в текущее и в последующие десятилетия.
 
В миреG7
 
 
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