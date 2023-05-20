https://ria.ru/20230520/sklad-1873097469.html
Российские силы уничтожили два украинских склада боеприпасов под Авдеевкой
Российские силы уничтожили два украинских склада боеприпасов под Авдеевкой - РИА Новости, 20.05.2023
Российские силы уничтожили два украинских склада боеприпасов под Авдеевкой
"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила два склада с украинским вооружением и боеприпасами, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T12:26
2023-05-20T12:26
2023-05-20T12:54
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила два склада с украинским вооружением и боеприпасами, сообщили в субботу в Минобороны России."В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авдеевка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские силы уничтожили два украинских склада боеприпасов под Авдеевкой
Минобороны: российские силы уничтожили два украинских склада боеприпасов под Авдеевкой