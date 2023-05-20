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Российские силы уничтожили два украинских склада боеприпасов под Авдеевкой - РИА Новости, 20.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 20.05.2023 (обновлено: 12:54 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/sklad-1873097469.html
Российские силы уничтожили два украинских склада боеприпасов под Авдеевкой
Российские силы уничтожили два украинских склада боеприпасов под Авдеевкой - РИА Новости, 20.05.2023
Российские силы уничтожили два украинских склада боеприпасов под Авдеевкой
"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила два склада с украинским вооружением и боеприпасами, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T12:26
2023-05-20T12:54
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила два склада с украинским вооружением и боеприпасами, сообщили в субботу в Минобороны России."В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html
авдеевка
донецкая народная республика
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авдеевка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские силы уничтожили два украинских склада боеприпасов под Авдеевкой

Минобороны: российские силы уничтожили два украинских склада боеприпасов под Авдеевкой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила два склада с украинским вооружением и боеприпасами, сообщили в субботу в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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