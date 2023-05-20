https://ria.ru/20230520/sklad-1873097469.html

Российские силы уничтожили два украинских склада боеприпасов под Авдеевкой

Российские силы уничтожили два украинских склада боеприпасов под Авдеевкой - РИА Новости, 20.05.2023

Российские силы уничтожили два украинских склада боеприпасов под Авдеевкой

"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила два склада с украинским вооружением и боеприпасами, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T12:26

2023-05-20T12:26

2023-05-20T12:54

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила два склада с украинским вооружением и боеприпасами, сообщили в субботу в Минобороны России."В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html

авдеевка

донецкая народная республика

россия

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Варвара Скокшина

авдеевка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность