https://ria.ru/20230520/sklad-1873091558.html
В Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами
В Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами - РИА Новости, 20.05.2023
В Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами
Склад с деревянными поддонами загорелся в Воронеже на площади 1200 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T11:24
2023-05-20T11:24
2023-05-20T11:37
происшествия
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873092949_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_51ba7155e9649e6f640a2d8f4514259a.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Склад с деревянными поддонами загорелся в Воронеже на площади 1200 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. "В 09:40 (мск) 20.05.2023 поступило сообщение о пожаре по адресу: Воронежская область, город Воронеж, Железнодорожный район, улица Ленинский проспект, д. 174. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение с деревянными поддонами на площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении. Добавляется, что по предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы порядка 80 человек и 22 единицы техники.Как сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону, на месте происшествия работают 20 пожарных расчетов, по предварительным данным, пострадавших нет."Поскольку на данном участке есть серьезные проблемы с пожарным водоснабжением, поливомоечные машины от администрации задействованы на подвоз воды", - добавил он.
https://ria.ru/20230520/pozhary-1873071314.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873092949_256:0:1215:719_1920x0_80_0_0_cae394e1a6d6fe76cdd1f161f642d43f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область
Происшествия, Воронежская область
В Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами
В Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами на площади 1200 квадратных метров
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Склад с деревянными поддонами загорелся в Воронеже на площади 1200 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.
"В 09:40 (мск) 20.05.2023 поступило сообщение о пожаре по адресу: Воронежская область
, город Воронеж, Железнодорожный район, улица Ленинский проспект, д. 174. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение с деревянными поддонами на площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Добавляется, что по предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы порядка 80 человек и 22 единицы техники.
Как сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону, на месте происшествия работают 20 пожарных расчетов, по предварительным данным, пострадавших нет.
"Поскольку на данном участке есть серьезные проблемы с пожарным водоснабжением, поливомоечные машины от администрации задействованы на подвоз воды", - добавил он.
В России за сутки ликвидировали почти 70 природных пожаров