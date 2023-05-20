https://ria.ru/20230520/sklad-1873091558.html

В Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами

В Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами - РИА Новости, 20.05.2023

В Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами

Склад с деревянными поддонами загорелся в Воронеже на площади 1200 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T11:24

2023-05-20T11:24

2023-05-20T11:37

происшествия

воронежская область

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Склад с деревянными поддонами загорелся в Воронеже на площади 1200 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. "В 09:40 (мск) 20.05.2023 поступило сообщение о пожаре по адресу: Воронежская область, город Воронеж, Железнодорожный район, улица Ленинский проспект, д. 174. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение с деревянными поддонами на площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении. Добавляется, что по предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы порядка 80 человек и 22 единицы техники.Как сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону, на месте происшествия работают 20 пожарных расчетов, по предварительным данным, пострадавших нет."Поскольку на данном участке есть серьезные проблемы с пожарным водоснабжением, поливомоечные машины от администрации задействованы на подвоз воды", - добавил он.

https://ria.ru/20230520/pozhary-1873071314.html

воронежская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, воронежская область