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В Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами - РИА Новости, 20.05.2023
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11:24 20.05.2023 (обновлено: 11:37 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/sklad-1873091558.html
В Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами
В Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами - РИА Новости, 20.05.2023
В Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами
Склад с деревянными поддонами загорелся в Воронеже на площади 1200 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T11:24
2023-05-20T11:37
происшествия
воронежская область
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Склад с деревянными поддонами загорелся в Воронеже на площади 1200 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. "В 09:40 (мск) 20.05.2023 поступило сообщение о пожаре по адресу: Воронежская область, город Воронеж, Железнодорожный район, улица Ленинский проспект, д. 174. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение с деревянными поддонами на площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении. Добавляется, что по предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы порядка 80 человек и 22 единицы техники.Как сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону, на месте происшествия работают 20 пожарных расчетов, по предварительным данным, пострадавших нет."Поскольку на данном участке есть серьезные проблемы с пожарным водоснабжением, поливомоечные машины от администрации задействованы на подвоз воды", - добавил он.
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происшествия, воронежская область
Происшествия, Воронежская область
В Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами

В Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами на площади 1200 квадратных метров

© фото очевидцаПожар на складе в Воронеже
Пожар на складе в Воронеже
© фото очевидца
Пожар на складе в Воронеже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Склад с деревянными поддонами загорелся в Воронеже на площади 1200 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.
"В 09:40 (мск) 20.05.2023 поступило сообщение о пожаре по адресу: Воронежская область, город Воронеж, Железнодорожный район, улица Ленинский проспект, д. 174. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение с деревянными поддонами на площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Добавляется, что по предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы порядка 80 человек и 22 единицы техники.
Как сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону, на месте происшествия работают 20 пожарных расчетов, по предварительным данным, пострадавших нет.
"Поскольку на данном участке есть серьезные проблемы с пожарным водоснабжением, поливомоечные машины от администрации задействованы на подвоз воды", - добавил он.
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