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G7 поддерживает политическое урегулирование в Сирии - РИА Новости, 20.05.2023
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
12:08 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/sirii-1873095274.html
G7 поддерживает политическое урегулирование в Сирии
G7 поддерживает политическое урегулирование в Сирии - РИА Новости, 20.05.2023
G7 поддерживает политическое урегулирование в Сирии
Страны G7 поддерживают политический процесс нормализации в Сирии при поддержке ООН, а также призывают к обеспечению доступа всех сирийцев к гуманитарной помощи, РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T12:08
2023-05-20T12:08
война в сирии
в мире
хиросима (префектура)
сирия
россия
исламское государство
оон
g7
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ХИРОСИМА, 20 мая - РИА Новости. Страны G7 поддерживают политический процесс нормализации в Сирии при поддержке ООН, а также призывают к обеспечению доступа всех сирийцев к гуманитарной помощи, говорится в принятом на саммите в Хиросиме заявлении лидеров G7. Лидеры G7 также подчеркнули необходимость окончательного разгрома террористической группировки ИГ* в стране. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, хиросима (префектура), сирия, россия, исламское государство, оон, g7
Война в Сирии, В мире, Хиросима (префектура), Сирия, Россия, Исламское государство, ООН, G7
G7 поддерживает политическое урегулирование в Сирии

G7 поддерживает политическое урегулирование в Сирии при поддержке ООН

© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© Фото : SANA
Военные действия в провинции Идлиб. Архивное фото
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ХИРОСИМА, 20 мая - РИА Новости. Страны G7 поддерживают политический процесс нормализации в Сирии при поддержке ООН, а также призывают к обеспечению доступа всех сирийцев к гуманитарной помощи, говорится в принятом на саммите в Хиросиме заявлении лидеров G7.
«
"Мы по-прежнему твердо привержены всеобъемлющему политическому процессу при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН в Сирии... призываем к полному и беспрепятственному гуманитарному доступу ко всем нуждающимся сирийцам", - сообщается в итоговом заявлении.
Лидеры G7 также подчеркнули необходимость окончательного разгрома террористической группировки ИГ* в стране.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
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Война в СирииВ миреХиросима (префектура)СирияРоссияИсламское государствоООНG7
 
 
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