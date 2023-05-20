https://ria.ru/20230520/sirii-1873095274.html
G7 поддерживает политическое урегулирование в Сирии
G7 поддерживает политическое урегулирование в Сирии - РИА Новости, 20.05.2023
G7 поддерживает политическое урегулирование в Сирии
Страны G7 поддерживают политический процесс нормализации в Сирии при поддержке ООН, а также призывают к обеспечению доступа всех сирийцев к гуманитарной помощи, РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T12:08
2023-05-20T12:08
2023-05-20T12:08
война в сирии
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ХИРОСИМА, 20 мая - РИА Новости. Страны G7 поддерживают политический процесс нормализации в Сирии при поддержке ООН, а также призывают к обеспечению доступа всех сирийцев к гуманитарной помощи, говорится в принятом на саммите в Хиросиме заявлении лидеров G7. Лидеры G7 также подчеркнули необходимость окончательного разгрома террористической группировки ИГ* в стране. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.* Террористическая организация, запрещена в России
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хиросима (префектура), сирия, россия, исламское государство, оон, g7
Война в Сирии, В мире, Хиросима (префектура), Сирия, Россия, Исламское государство, ООН, G7
G7 поддерживает политическое урегулирование в Сирии
G7 поддерживает политическое урегулирование в Сирии при поддержке ООН
ХИРОСИМА, 20 мая - РИА Новости.
Страны G7 поддерживают политический процесс нормализации в Сирии при поддержке ООН, а также призывают к обеспечению доступа всех сирийцев к гуманитарной помощи, говорится в принятом на саммите в Хиросиме заявлении
лидеров G7.
«
"Мы по-прежнему твердо привержены всеобъемлющему политическому процессу при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН в Сирии... призываем к полному и беспрепятственному гуманитарному доступу ко всем нуждающимся сирийцам", - сообщается в итоговом заявлении.
Лидеры G7 также подчеркнули необходимость окончательного разгрома террористической группировки ИГ* в стране.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
* Террористическая организация, запрещена в России
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