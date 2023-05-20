https://ria.ru/20230520/sirii-1873095274.html

G7 поддерживает политическое урегулирование в Сирии

G7 поддерживает политическое урегулирование в Сирии - РИА Новости, 20.05.2023

G7 поддерживает политическое урегулирование в Сирии

Страны G7 поддерживают политический процесс нормализации в Сирии при поддержке ООН, а также призывают к обеспечению доступа всех сирийцев к гуманитарной помощи, РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T12:08

2023-05-20T12:08

2023-05-20T12:08

война в сирии

в мире

хиросима (префектура)

сирия

россия

исламское государство

оон

g7

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ХИРОСИМА, 20 мая - РИА Новости. Страны G7 поддерживают политический процесс нормализации в Сирии при поддержке ООН, а также призывают к обеспечению доступа всех сирийцев к гуманитарной помощи, говорится в принятом на саммите в Хиросиме заявлении лидеров G7. Лидеры G7 также подчеркнули необходимость окончательного разгрома террористической группировки ИГ* в стране. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20230510/lavrov-1870755202.html

хиросима (префектура)

сирия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, хиросима (префектура), сирия, россия, исламское государство, оон, g7