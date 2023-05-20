https://ria.ru/20230520/seryabkina-1872857415.html

Серябкину возмутило поведение Мусагалиева на шоу "Музыкальная интуиция"

Серябкину возмутило поведение Мусагалиева на шоу "Музыкальная интуиция" - РИА Новости, 20.05.2023

Серябкину возмутило поведение Мусагалиева на шоу "Музыкальная интуиция"

Певица Ольга Серябкина обиделась на ведущего шоу Азамата Мусагалиева "Музыкальная интуиция" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T05:37

2023-05-20T05:37

2023-05-20T05:37

шоубиз

ольга серябкина

мария кравченко

кети топурия

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872859039_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_02400b08b9e59e1056f70f035a0028b9.jpg

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Певица Ольга Серябкина обиделась на ведущего шоу Азамата Мусагалиева "Музыкальная интуиция" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. В релизе говорится, что в новом выпуске исполнительницу возмутило то, что комик сбивает с толку участников. По ее мнению, он предвзято относился к игрокам. В составе команды Ольги Серябкиной были актриса Мария Кравченко и юморист Айдар Гараев. Их противниками оказались певица Кети Топурия, комик Денис Дорохов и участница "Comedy Баттл" Зоя Яровицына. В детективном шоу "Музыкальная интуиция" две команды знаменитостей отгадывают среди десяти участников настоящих вокалистов и непрофессионалов. У звезд есть всего четыре раунда, чтобы распознать "лжецов". С первыми девятью вокалистами игроки знакомятся сразу, а с последними только в финале. Победители проекта отправляют денежный приз в благотворительные фонды. Новый выпуск "Музыкальной интуиции" выйдет 20 мая в субботу.

https://ria.ru/20230517/tnt-1872383033.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ольга серябкина, мария кравченко, кети топурия, знаменитости