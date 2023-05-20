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Серябкину возмутило поведение Мусагалиева на шоу "Музыкальная интуиция" - РИА Новости, 20.05.2023
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Шоубиз
 
05:37 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/seryabkina-1872857415.html
Серябкину возмутило поведение Мусагалиева на шоу "Музыкальная интуиция"
Серябкину возмутило поведение Мусагалиева на шоу "Музыкальная интуиция" - РИА Новости, 20.05.2023
Серябкину возмутило поведение Мусагалиева на шоу "Музыкальная интуиция"
Певица Ольга Серябкина обиделась на ведущего шоу Азамата Мусагалиева "Музыкальная интуиция" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T05:37
2023-05-20T05:37
шоубиз
ольга серябкина
мария кравченко
кети топурия
знаменитости
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Певица Ольга Серябкина обиделась на ведущего шоу Азамата Мусагалиева "Музыкальная интуиция" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. В релизе говорится, что в новом выпуске исполнительницу возмутило то, что комик сбивает с толку участников. По ее мнению, он предвзято относился к игрокам. В составе команды Ольги Серябкиной были актриса Мария Кравченко и юморист Айдар Гараев. Их противниками оказались певица Кети Топурия, комик Денис Дорохов и участница "Comedy Баттл" Зоя Яровицына. В детективном шоу "Музыкальная интуиция" две команды знаменитостей отгадывают среди десяти участников настоящих вокалистов и непрофессионалов. У звезд есть всего четыре раунда, чтобы распознать "лжецов". С первыми девятью вокалистами игроки знакомятся сразу, а с последними только в финале. Победители проекта отправляют денежный приз в благотворительные фонды. Новый выпуск "Музыкальной интуиции" выйдет 20 мая в субботу.
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ольга серябкина, мария кравченко, кети топурия, знаменитости
Шоубиз, Ольга Серябкина, Мария Кравченко, Кети Топурия, Знаменитости
Серябкину возмутило поведение Мусагалиева на шоу "Музыкальная интуиция"

Серябкину возмутило, что Мусагалиев сбивает с толку участников "Музыкальной интуиции"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТОльга Серябкина исполняет песню "Мало тебя" в шоу "Музыкальная интуиция"
Ольга Серябкина исполняет песню Мало тебя в шоу Музыкальная интуиция
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Певица Ольга Серябкина обиделась на ведущего шоу Азамата Мусагалиева "Музыкальная интуиция" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТОльга Серябкина, Мария Кравченко и Айдар Гараев в шоу "Музыкальная интуиция"
Шоу Музыкальная интуиция
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
Ольга Серябкина, Мария Кравченко и Айдар Гараев в шоу "Музыкальная интуиция"
В релизе говорится, что в новом выпуске исполнительницу возмутило то, что комик сбивает с толку участников. По ее мнению, он предвзято относился к игрокам.
В составе команды Ольги Серябкиной были актриса Мария Кравченко и юморист Айдар Гараев. Их противниками оказались певица Кети Топурия, комик Денис Дорохов и участница "Comedy Баттл" Зоя Яровицына.
В детективном шоу "Музыкальная интуиция" две команды знаменитостей отгадывают среди десяти участников настоящих вокалистов и непрофессионалов. У звезд есть всего четыре раунда, чтобы распознать "лжецов".
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТДенис Дорохов в шоу "Музыкальная интуиция"
Шоу Музыкальная интуиция
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
Денис Дорохов в шоу "Музыкальная интуиция"
С первыми девятью вокалистами игроки знакомятся сразу, а с последними только в финале. Победители проекта отправляют денежный приз в благотворительные фонды.
Новый выпуск "Музыкальной интуиции" выйдет 20 мая в субботу.
1 марта 2018. Выступление команды Раисы (Иркутск) в 1/8 финала Высшей лиги Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) в театре Российской армии. - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
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17 мая, 17:33
 
ШоубизОльга СерябкинаМария КравченкоКети ТопурияЗнаменитости
 
 
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