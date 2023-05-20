https://ria.ru/20230520/serdyuchka-1873154632.html

Мэр Краснодара поручил проверить караоке-клубы из-за песни Верки Сердючки

Мэр Краснодара поручил проверить караоке-клубы из-за песни Верки Сердючки - РИА Новости, 20.05.2023

Мэр Краснодара поручил проверить караоке-клубы из-за песни Верки Сердючки

Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил провести работу с караоке-клубами краевой столицы после того, как песня Верки Сердючки прозвучала в городском заведении... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T19:19

2023-05-20T19:19

2023-05-20T19:19

краснодар

украина

верка сердючка (андрей данилко)

россия

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КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил провести работу с караоке-клубами краевой столицы после того, как песня Верки Сердючки прозвучала в городском заведении "Ля Мажор", чтобы исключить возможность повторения подобных ситуаций, сообщили в мэрии Краснодара. В пятницу в телеграм-канале Shot появилось видео, на котором посетители краснодарского караоке-клуба "Ля Мажор" пели строчку "Ще не вмерла Украина" из песни Верки Сердючки (настоящее имя - Андрей Данилко). Полиция Кубани организовала проверку. Это строчка из государственного гимна Украины. В реестре Минюста РФ, где учтены все запрещенные в России за экстремизм материалы, гимн Украины, в целом, и эта строчка, в частности, не значится. Однако запрещен один из графических материалов националистического полка "Азов"* , где приводится эта фраза. В самом "Ля Мажоре" РИА Новости рассказали, что в клубе "принципиально не дают" гостям петь песни на украинском языке. По словам представителя заведения, звукорежиссер не успел сориентироваться, потому что все куплеты поются на русском и "по тексту нейтральные". Как только прозвучал припев на украинском языке с "недопустимым смыслом", песня была остановлена. Отмечается, что после инцидента с персоналом проведена "разъяснительная работа", "чтобы не допустить подобное в будущем".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221214/danilko-1838620189.html

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краснодар, украина, верка сердючка (андрей данилко), россия