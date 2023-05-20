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Мэр Краснодара поручил проверить караоке-клубы из-за песни Верки Сердючки - РИА Новости, 20.05.2023
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19:19 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/serdyuchka-1873154632.html
Мэр Краснодара поручил проверить караоке-клубы из-за песни Верки Сердючки
Мэр Краснодара поручил проверить караоке-клубы из-за песни Верки Сердючки - РИА Новости, 20.05.2023
Мэр Краснодара поручил проверить караоке-клубы из-за песни Верки Сердючки
Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил провести работу с караоке-клубами краевой столицы после того, как песня Верки Сердючки прозвучала в городском заведении... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T19:19
2023-05-20T19:19
краснодар
украина
верка сердючка (андрей данилко)
россия
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КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил провести работу с караоке-клубами краевой столицы после того, как песня Верки Сердючки прозвучала в городском заведении "Ля Мажор", чтобы исключить возможность повторения подобных ситуаций, сообщили в мэрии Краснодара. В пятницу в телеграм-канале Shot появилось видео, на котором посетители краснодарского караоке-клуба "Ля Мажор" пели строчку "Ще не вмерла Украина" из песни Верки Сердючки (настоящее имя - Андрей Данилко). Полиция Кубани организовала проверку. Это строчка из государственного гимна Украины. В реестре Минюста РФ, где учтены все запрещенные в России за экстремизм материалы, гимн Украины, в целом, и эта строчка, в частности, не значится. Однако запрещен один из графических материалов националистического полка "Азов"* , где приводится эта фраза. В самом "Ля Мажоре" РИА Новости рассказали, что в клубе "принципиально не дают" гостям петь песни на украинском языке. По словам представителя заведения, звукорежиссер не успел сориентироваться, потому что все куплеты поются на русском и "по тексту нейтральные". Как только прозвучал припев на украинском языке с "недопустимым смыслом", песня была остановлена. Отмечается, что после инцидента с персоналом проведена "разъяснительная работа", "чтобы не допустить подобное в будущем".* Запрещенная в России террористическая организация.
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краснодар, украина, верка сердючка (андрей данилко), россия
Краснодар, Украина, Верка Сердючка (Андрей Данилко), Россия
Мэр Краснодара поручил проверить караоке-клубы из-за песни Верки Сердючки

Мэр Краснодара Наумов поручил проверить караоке-клубы из-за песни Верки Сердючки

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкВерка Сердючка
Верка Сердючка - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Андрей Александров
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Верка Сердючка. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил провести работу с караоке-клубами краевой столицы после того, как песня Верки Сердючки прозвучала в городском заведении "Ля Мажор", чтобы исключить возможность повторения подобных ситуаций, сообщили в мэрии Краснодара.
В пятницу в телеграм-канале Shot появилось видео, на котором посетители краснодарского караоке-клуба "Ля Мажор" пели строчку "Ще не вмерла Украина" из песни Верки Сердючки (настоящее имя - Андрей Данилко). Полиция Кубани организовала проверку.
«
"Администрация города держит на контроле ситуацию с исполнением песни с текстом "Ще не вмерла Украина". Евгений Наумов поручил провести работу с городскими караоке-клубами и вообще исключить возможность подобных инцидентов", - говорится в сообщении.
Это строчка из государственного гимна Украины. В реестре Минюста РФ, где учтены все запрещенные в России за экстремизм материалы, гимн Украины, в целом, и эта строчка, в частности, не значится. Однако запрещен один из графических материалов националистического полка "Азов"* , где приводится эта фраза.
В самом "Ля Мажоре" РИА Новости рассказали, что в клубе "принципиально не дают" гостям петь песни на украинском языке. По словам представителя заведения, звукорежиссер не успел сориентироваться, потому что все куплеты поются на русском и "по тексту нейтральные". Как только прозвучал припев на украинском языке с "недопустимым смыслом", песня была остановлена. Отмечается, что после инцидента с персоналом проведена "разъяснительная работа", "чтобы не допустить подобное в будущем".
* Запрещенная в России террористическая организация.
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