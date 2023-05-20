https://ria.ru/20230520/serbiya-1873086316.html

Лидеры G7 приветствовали соглашение о нормализации между Косово и Сербией

Лидеры G7 приветствовали соглашение о нормализации между Косово и Сербией - РИА Новости, 20.05.2023

Лидеры G7 приветствовали соглашение о нормализации между Косово и Сербией

Лидеры стран G7 в итоговом заявлении приветствовали достижение соглашения о пути нормализации отношений между Косово и Сербией. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T10:34

2023-05-20T10:34

2023-05-20T10:34

в мире

косово

сербия

евросоюз

g7

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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 в итоговом заявлении приветствовали достижение соглашения о пути нормализации отношений между Косово и Сербией. "Мы приветствуем соглашение о пути нормализации отношений между Косово и Сербией и приложения по его реализации, достигнутые в рамках диалога при содействии ЕС 27 февраля и 18 марта соответственно", - отмечается в документе. В коммюнике также подчеркивается, что "для того, чтобы раскрыть полный потенциал (соглашения – ред.) для граждан Косово и Сербии и для продвижения добрососедских отношений на Западных Балканах", лидеры "призывают обе стороны реализовывать их обязательства надлежащим и добросовестным образом".

https://ria.ru/20230519/vuchich-1873034755.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, косово, сербия, евросоюз, g7