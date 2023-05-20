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Лидеры G7 приветствовали соглашение о нормализации между Косово и Сербией - РИА Новости, 20.05.2023
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10:34 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/serbiya-1873086316.html
Лидеры G7 приветствовали соглашение о нормализации между Косово и Сербией
Лидеры G7 приветствовали соглашение о нормализации между Косово и Сербией - РИА Новости, 20.05.2023
Лидеры G7 приветствовали соглашение о нормализации между Косово и Сербией
Лидеры стран G7 в итоговом заявлении приветствовали достижение соглашения о пути нормализации отношений между Косово и Сербией. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T10:34
2023-05-20T10:34
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косово
сербия
евросоюз
g7
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 в итоговом заявлении приветствовали достижение соглашения о пути нормализации отношений между Косово и Сербией. "Мы приветствуем соглашение о пути нормализации отношений между Косово и Сербией и приложения по его реализации, достигнутые в рамках диалога при содействии ЕС 27 февраля и 18 марта соответственно", - отмечается в документе. В коммюнике также подчеркивается, что "для того, чтобы раскрыть полный потенциал (соглашения – ред.) для граждан Косово и Сербии и для продвижения добрососедских отношений на Западных Балканах", лидеры "призывают обе стороны реализовывать их обязательства надлежащим и добросовестным образом".
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в мире, косово, сербия, евросоюз, g7
В мире, Косово, Сербия, Евросоюз, G7
Лидеры G7 приветствовали соглашение о нормализации между Косово и Сербией

Лидеры G7 приветствовали соглашение о пути нормализации отношений между Косово и Сербией

© AP Photo / Stefan RousseauЛидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме
Лидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Stefan Rousseau
Лидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме. Архивное фото
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 в итоговом заявлении приветствовали достижение соглашения о пути нормализации отношений между Косово и Сербией.
"Мы приветствуем соглашение о пути нормализации отношений между Косово и Сербией и приложения по его реализации, достигнутые в рамках диалога при содействии ЕС 27 февраля и 18 марта соответственно", - отмечается в документе.
В коммюнике также подчеркивается, что "для того, чтобы раскрыть полный потенциал (соглашения – ред.) для граждан Косово и Сербии и для продвижения добрососедских отношений на Западных Балканах", лидеры "призывают обе стороны реализовывать их обязательства надлежащим и добросовестным образом".
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