https://ria.ru/20230520/semerka-1873091330.html
Страны G7 подтвердили важность открытого Индо-Тихоокеанского региона
Страны G7 подтвердили важность открытого Индо-Тихоокеанского региона - РИА Новости, 20.05.2023
Страны G7 подтвердили важность открытого Индо-Тихоокеанского региона
Страны G7 подтверждают важность свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, укрепят координацию с региональными партнерами, в том числе АСЕАН, говорится РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T11:21
2023-05-20T11:21
2023-05-20T11:22
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хиросима (префектура)
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. Страны G7 подтверждают важность свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, укрепят координацию с региональными партнерами, в том числе АСЕАН, говорится в коммюнике по итогам саммита. "Мы подтверждаем важность свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, который является открытым, процветающим, безопасным, основанным на верховенстве закона, защищает общие принципы, включая суверенитет, территориальную целостность, мирное разрешение разногласий, а также основные свободы и права человека", - говорится в документе. Отмечается, что страны "семерки" привержены укреплению координации с региональными партнерами, в том числе с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
https://ria.ru/20230520/aziya-1873090777.html
https://ria.ru/20230520/semerka-1873089566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хиросима (префектура), g7, оон, международное энергетическое агентство, япония, индия
В мире, Хиросима (префектура), G7, ООН, Международное энергетическое агентство, Япония, Индия
Страны G7 подтвердили важность открытого Индо-Тихоокеанского региона
Лидеры стран G7 подтвердили важность открытого Индо-Тихоокеанского региона