https://ria.ru/20230520/semerka-1873091330.html

Страны G7 подтвердили важность открытого Индо-Тихоокеанского региона

Страны G7 подтвердили важность открытого Индо-Тихоокеанского региона - РИА Новости, 20.05.2023

Страны G7 подтвердили важность открытого Индо-Тихоокеанского региона

Страны G7 подтверждают важность свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, укрепят координацию с региональными партнерами, в том числе АСЕАН, говорится РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T11:21

2023-05-20T11:21

2023-05-20T11:22

в мире

хиросима (префектура)

g7

оон

международное энергетическое агентство

япония

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866663311_430:69:2887:1451_1920x0_80_0_0_ecc0ee148d5819a872d230946ed61df7.jpg

ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. Страны G7 подтверждают важность свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, укрепят координацию с региональными партнерами, в том числе АСЕАН, говорится в коммюнике по итогам саммита. "Мы подтверждаем важность свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, который является открытым, процветающим, безопасным, основанным на верховенстве закона, защищает общие принципы, включая суверенитет, территориальную целостность, мирное разрешение разногласий, а также основные свободы и права человека", - говорится в документе. Отмечается, что страны "семерки" привержены укреплению координации с региональными партнерами, в том числе с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

https://ria.ru/20230520/aziya-1873090777.html

https://ria.ru/20230520/semerka-1873089566.html

хиросима (префектура)

япония

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хиросима (префектура), g7, оон, международное энергетическое агентство, япония, индия