https://ria.ru/20230520/semerka-1873090485.html

"Большая семерка" призвала Израиль и палестинцев укреплять доверие

"Большая семерка" призвала Израиль и палестинцев укреплять доверие - РИА Новости, 20.05.2023

"Большая семерка" призвала Израиль и палестинцев укреплять доверие

Лидеры стран G7 призывают Израиль и палестинцев предпринять шаги в направлении реализации принципа двух государств, говорится в коммюнике по итогам саммита. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T11:16

2023-05-20T11:16

2023-05-20T12:44

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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 призывают Израиль и палестинцев предпринять шаги в направлении реализации принципа двух государств, говорится в коммюнике по итогам саммита. "Мы призываем израильтян и палестинцев предпринять шаги по укреплению доверия в отношении реализации решения (по принципу – ред) "два государства". С этой целью все стороны должны воздерживаться от односторонних действий, включая поселенческую деятельность и подстрекательство к насилию", - говорится в документе. Лидеры G7 также заявили о поддержке исторического статус-кво в Иерусалиме, приветствовали недавние встречи между Египтом, Израилем, Иорданией, Палестинской администрацией и США, выразив надежду на выполнение сторонами достигнутых обязательств, а также пообещали продолжить поддержку экономической самостоятельности Палестины и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

https://ria.ru/20230514/konflikt-1871717177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, g7, оон, иерусалим, египет