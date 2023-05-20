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"Большая семерка" призвала Израиль и палестинцев укреплять доверие - РИА Новости, 20.05.2023
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11:16 20.05.2023 (обновлено: 12:44 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/semerka-1873090485.html
"Большая семерка" призвала Израиль и палестинцев укреплять доверие
"Большая семерка" призвала Израиль и палестинцев укреплять доверие - РИА Новости, 20.05.2023
"Большая семерка" призвала Израиль и палестинцев укреплять доверие
Лидеры стран G7 призывают Израиль и палестинцев предпринять шаги в направлении реализации принципа двух государств, говорится в коммюнике по итогам саммита. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T11:16
2023-05-20T12:44
в мире
израиль
g7
оон
иерусалим
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 призывают Израиль и палестинцев предпринять шаги в направлении реализации принципа двух государств, говорится в коммюнике по итогам саммита. "Мы призываем израильтян и палестинцев предпринять шаги по укреплению доверия в отношении реализации решения (по принципу – ред) "два государства". С этой целью все стороны должны воздерживаться от односторонних действий, включая поселенческую деятельность и подстрекательство к насилию", - говорится в документе. Лидеры G7 также заявили о поддержке исторического статус-кво в Иерусалиме, приветствовали недавние встречи между Египтом, Израилем, Иорданией, Палестинской администрацией и США, выразив надежду на выполнение сторонами достигнутых обязательств, а также пообещали продолжить поддержку экономической самостоятельности Палестины и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.
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в мире, израиль, g7, оон, иерусалим, египет
В мире, Израиль, G7, ООН, Иерусалим, Египет
"Большая семерка" призвала Израиль и палестинцев укреплять доверие

G7 призвала Израиль и палестинцев предпринять шаги в реализации принципа двух государств

© AP Photo / Hatem MoussaЗапуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля
Запуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Запуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля. Архивное фото
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 призывают Израиль и палестинцев предпринять шаги в направлении реализации принципа двух государств, говорится в коммюнике по итогам саммита.
"Мы призываем израильтян и палестинцев предпринять шаги по укреплению доверия в отношении реализации решения (по принципу – ред) "два государства". С этой целью все стороны должны воздерживаться от односторонних действий, включая поселенческую деятельность и подстрекательство к насилию", - говорится в документе.
Лидеры G7 также заявили о поддержке исторического статус-кво в Иерусалиме, приветствовали недавние встречи между Египтом, Израилем, Иорданией, Палестинской администрацией и США, выразив надежду на выполнение сторонами достигнутых обязательств, а также пообещали продолжить поддержку экономической самостоятельности Палестины и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.
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