https://ria.ru/20230520/semerka-1873090039.html

Страны G7 продолжат сотрудничество в сфере технических стандартов

Страны G7 продолжат сотрудничество в сфере технических стандартов - РИА Новости, 20.05.2023

Страны G7 продолжат сотрудничество в сфере технических стандартов

Страны G7 продолжат сотрудничество в сфере международных технических стандартов, говорится в заявлении лидеров G7 по экономической устойчивости и экономической... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T11:13

2023-05-20T11:13

2023-05-20T11:13

в мире

хиросима (префектура)

g7

оон

международное энергетическое агентство

япония

индия

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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Страны G7 продолжат сотрудничество в сфере международных технических стандартов, говорится в заявлении лидеров G7 по экономической устойчивости и экономической безопасности, принятом на саммите G7 в Хиросиме. "Мы признаем важность технических стандартов для глобальной экономики и подтверждаем нашу приверженность коллективной поддержке разработки открытых, добровольных и основанных на консенсусе стандартов, которые будут формировать следующее поколение технологий. Они должны основываться на инклюзивных многосторонних подходах в соответствии с нашими общими демократическими ценностями и принципами", - говорится в заявлении. Страны "семерки" договорились совместно выявлять проблемы в сфере разработки международных стандартов по мере их возникновения и находить для них решения через обмен информацией и использование устоявшихся практик принятия стандартов, говорится в заявлении. "Мы будем углублять наше сотрудничество через обмен информацией, включая сотрудничество с широкой публикой и частными организациями, участвующими в процессе разработки международных стандартов, и поддерживать принятие эффективных стандартов. В этой связи мы еще раз подтверждаем, что продолжим наше сотрудничество, включая взаимодействие в рамках Структуры сотрудничества стран G7 по цифровым техническим стандартам", - сказано в документе. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

https://ria.ru/20230520/semerka-1873084973.html

https://ria.ru/20230520/semerka-1873081484.html

хиросима (префектура)

япония

индия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хиросима (префектура), g7, оон, международное энергетическое агентство, япония, индия