https://ria.ru/20230520/semerka-1873089566.html

Страны "Большой семерки" обвинили Китай в нерыночных практиках

Страны "Большой семерки" обвинили Китай в нерыночных практиках - РИА Новости, 20.05.2023

Страны "Большой семерки" обвинили Китай в нерыночных практиках

G7 будут противодействовать нерыночным практикам Китая, в том числе незаконной передаче технологий, говорится в коммюнике по итогам саммита. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T11:07

2023-05-20T11:07

2023-05-20T11:07

в мире

китай

хиросима (префектура)

япония

международное энергетическое агентство

оон

g7

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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. G7 будут противодействовать нерыночным практикам Китая, в том числе незаконной передаче технологий, говорится в коммюнике по итогам саммита. "Мы будем стремиться решать проблемы, связанные с нерыночной политикой и практикой Китая, которые искажают мировую экономику. Мы будем противодействовать злонамеренным практикам, таким как незаконная передача технологий или раскрытие данных", - говорится в документе. Отмечается, что страны G7 будут "повышать устойчивость к экономическому принуждению". В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

https://ria.ru/20230520/g7-1873087213.html

https://ria.ru/20230520/semerka-1873081484.html

китай

хиросима (префектура)

япония

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, хиросима (префектура), япония, международное энергетическое агентство, оон, g7