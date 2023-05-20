Страны "Большой семерки" обвинили Китай в нерыночных практиках
Лидеры G7 обвинили Китай в нерыночных практиках, например, незаконной передаче технологий
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. G7 будут противодействовать нерыночным практикам Китая, в том числе незаконной передаче технологий, говорится в коммюнике по итогам саммита.
"Мы будем стремиться решать проблемы, связанные с нерыночной политикой и практикой Китая, которые искажают мировую экономику. Мы будем противодействовать злонамеренным практикам, таким как незаконная передача технологий или раскрытие данных", - говорится в документе.
Отмечается, что страны G7 будут "повышать устойчивость к экономическому принуждению".
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"Мы также признаем необходимость защиты определенных передовых технологий, которые могут быть использованы для создания угрозы нашей национальной безопасности, без чрезмерного ограничения торговли и инвестиций", - указывается в документе.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.