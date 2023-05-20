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Страны "Большой семерки" обвинили Китай в нерыночных практиках - РИА Новости, 20.05.2023
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11:07 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/semerka-1873089566.html
Страны "Большой семерки" обвинили Китай в нерыночных практиках
Страны "Большой семерки" обвинили Китай в нерыночных практиках - РИА Новости, 20.05.2023
Страны "Большой семерки" обвинили Китай в нерыночных практиках
G7 будут противодействовать нерыночным практикам Китая, в том числе незаконной передаче технологий, говорится в коммюнике по итогам саммита. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T11:07
2023-05-20T11:07
в мире
китай
хиросима (префектура)
япония
международное энергетическое агентство
оон
g7
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. G7 будут противодействовать нерыночным практикам Китая, в том числе незаконной передаче технологий, говорится в коммюнике по итогам саммита. "Мы будем стремиться решать проблемы, связанные с нерыночной политикой и практикой Китая, которые искажают мировую экономику. Мы будем противодействовать злонамеренным практикам, таким как незаконная передача технологий или раскрытие данных", - говорится в документе. Отмечается, что страны G7 будут "повышать устойчивость к экономическому принуждению". В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
https://ria.ru/20230520/g7-1873087213.html
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китай
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в мире, китай, хиросима (префектура), япония, международное энергетическое агентство, оон, g7
В мире, Китай, Хиросима (префектура), Япония, Международное энергетическое агентство, ООН, G7
Страны "Большой семерки" обвинили Китай в нерыночных практиках

Лидеры G7 обвинили Китай в нерыночных практиках, например, незаконной передаче технологий

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. G7 будут противодействовать нерыночным практикам Китая, в том числе незаконной передаче технологий, говорится в коммюнике по итогам саммита.
"Мы будем стремиться решать проблемы, связанные с нерыночной политикой и практикой Китая, которые искажают мировую экономику. Мы будем противодействовать злонамеренным практикам, таким как незаконная передача технологий или раскрытие данных", - говорится в документе.
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Отмечается, что страны G7 будут "повышать устойчивость к экономическому принуждению".
«
"Мы также признаем необходимость защиты определенных передовых технологий, которые могут быть использованы для создания угрозы нашей национальной безопасности, без чрезмерного ограничения торговли и инвестиций", - указывается в документе.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
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В миреКитайХиросима (префектура)ЯпонияМеждународное энергетическое агентствоООНG7
 
 
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